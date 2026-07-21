Norsktalande Customer Service Agent till Lensway Group
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Är du både svensk- och norsktalande och brinner för att ge förstklassig service? Vill du bli en del av ett engagerat team där du varje dag får hjälpa människor att hitta rätt lösningar för sin syn? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en Customer Service Agent till vår kund Lensway Group. De är en del av EssilorLuxottica, världens ledande företag inom optik. Sedan år 2000 har de gjort det enklare för människor att handla kontaktlinser, glasögon och solglasögon online genom hög kvalitet, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Hos Lensway blir du en del av ett engagerat team där kunden alltid står i fokus och där du får möjlighet att utvecklas i en internationell organisation. Du utgår från kontoret som är placerat i Kista, där arbetstiden är schemalagd under kundservices öppettider, måndag–fredag kl. 07.50–16.35.Arbetsuppgifter
Som Customer Service Agent är du företagets ansikte utåt och den första kontakten för både nya och befintliga kunder. Du besvarar inkommande samtal och hjälper kunderna med ett högt fokus på service och kundupplevelse. I rollen guidar du kunder kring företagets sortiment av linser, glasögon och solglasögon. Du guidar kunder kring produkter, informerar om produktnyheter, leveranser och betalningslösningar samt hjälper kunder att hitta rätt produkter utifrån deras behov. Utöver telefonkontakt hanterar du även kundärenden via e-post, chatt och sociala medier.
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en serviceinriktad person som tycker om att hjälpa människor och skapa positiva kundupplevelser. Du har lätt för att bygga förtroende och relationer, tar eget ansvar och arbetar på ett strukturerat sätt. Du är engagerad i det du gör, har en hög kvalitetsmedvetenhet och strävar alltid efter att ge kunderna bästa möjliga service. Vidare tror vi att du är kommunikativ, positiv och trivs med att samarbeta i team. Du är dessutom flexibel, nyfiken och motiveras av att utvecklas i din roll och lära dig nya saker.
Är det dig vi beskriver? I så fall ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i norska och svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av kundservice eller annat serviceyrke där telefon varit ett viktigt arbetsverktyg
Gymnasieexamen
God datorvana
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Meriterande:
Erfarenhet från optikbranschen
Erfarenhet från detaljhandel, besöksnäringen eller annan serviceverksamhet
Erfarenhet av både inkommande och utgående kundkontakter
Erfarenhet av nordisk kundserviceTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning hos Lensway Group. Start i augusti.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35927 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
10008256