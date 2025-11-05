Norsk innesäljare
2025-11-05
Brinner du för sälj, relationer och är en fena på att prata norska med kunder? Då är det dig vi söker!Om rollenI rollen som säljare kommer du att sälja en av Antirios bevakningstjänster kallat 'Pabliq'. Pabliq är en bevakningstjänst där leverantörer kan bevaka offentliga upphandlingar. Dina arbetsuppgifter innefattar att ringa till norska företagskunder och boka in demos online där du visar och marknadsför Pabliq. Du trivs med kundkontakt och är alltid kommunikativ med både dem och med dina kollegor. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team om ett tiotal personer där det är högt i tak. Antirio sitter i fräscha lokaler i Solna. Introduktion ges på plats.Krav för tjänsten*Flytande norska i både tal och skrift*Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice där du använt telefon som arbetsredskap*Goda IT-kunskaperMeriterande för tjänsten*Kunskap inom offentlig upphandling*Erfarenhet från CRM-systemet Hubspot*Erfarenhet från byggsektorn*IdrottsbakgrundMer om digFör att lyckas i rollen som innesäljare tror vi att du är en driven person som tycker om att söka och finna lösningar på uppkomna problem. Du har även ett naturligt förhållningssätt till kunder och kan agera både rådgivande och pedagogiskt. Vidare är du en stresstålig person som trivs med ett stundtals högt arbetstempo.Om AntirioAntirio är ett företag som hjälper sina kunder med att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sin upphandling- och avtalsprocess. Företagets affärside bygger på att erbjuda ett elektroniskt upphandlings- och avtalsstöd för offentlig sektor och hjälpa sina kunder att på ett enkelt, effektivt och kvalitetssäkert sätt hantera upphandlingar och avtal.Om FramtidenVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du bli direktanställd av Antiro. Framtiden ansvarar för rekryteringen.RekryteringsprocessTelefonintervjuPersonlighetstestIntervju med FramtidenReferenstagningIntervju med AntirioVillkorStartdatum: Omgående, enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Lön: Fast månadslön + provisionPlacering: SolnaVi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan Ersättning
