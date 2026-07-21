Norrskensguide i Abisko
Lights Over Lapland AB / Resevärdsjobb / Kiruna Visa alla resevärdsjobb i Kiruna
2026-07-21
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Lights over Lapland arrangerar norrskensturer i byn Abisko i Lapplandsfjällen. Inför norrskens säsongen 2026-27 söker vi en guide till vårt team för guidning av dessa turer.
Tjänsten är en säsongsanställning från november 2026 till mars 2027.
Detta krävs för att söka tjänsten:
Erfarenhet från guidning i stora turistbussar.
Du ska ha god vetenskaplig kunskap om norrsken.
100 % flytande engelska.
Den person vi söker ska även vara en van världsresenär och meriterande att ha goda kontakter med och kunskap om den asiatisk kultur och turistbranschen. Detta då en stor del av den kundgrupp guiden mest kommer jobba med, är den asiatiska marknaden.
Rekrytering sker löpande. Skicka in din ansökan och CV snarast möjligt! Vi föredrar att dokumenten är på engelska och att du är din ansökan kan styrka att du uppfyller ovanstående krav.
Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida www.lightsoverlapland.com
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Lights over Lapland organizes Northern Lights tours in the village of Abisko in the Lapland mountains. For the 2026–27 aurora season, we are looking for a guide to join our team and lead these tours.
This is a seasonal position running from november 2026 to march 2027.
To apply for this position, you must meet the following requirements:
Experience guiding large tourist buses.
Solid scientific knowledge about the Northern Lights.
100% fluent in English.
We are also looking for someone who is a seasoned world traveler. It is considered a strong merit to have good connections with and knowledge of asian culture and the asian tourism market, as a large portion of the guests you'll be guiding come from that region.
Recruitment is ongoing. Please submit your application and CV as soon as possible! We prefer the documents to be in English and that your application clearly demonstrates how you meet the above criteria.
Learn more about our company at www.lightsoverlapland.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: joel@lightsoverlapland.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lights over Lapland AB
(org.nr 556928-9563)
Abisko Turiststation 1 (visa karta
)
981 07 ABISKO Arbetsplats
Lights Over Lapland AB Kontakt
General Manager
Joel Svensson joel@lightsoverlapland.com 0704356115 Jobbnummer
10008365