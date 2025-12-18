Norrköpings Hamn söker sommarvikarier
2025-12-18
Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. Verksamheten drivs av Norrköpings Hamn AB, som ägs av Norrköpings Kommun. Hamnen har en central roll i utvecklingen av regionen som ett starkt logistikläge. Bolaget befinner sig i en spännande fas med en långsiktig utveckling av företagets organisation, nya affärsområden och utbyggnad av hamnanläggningen.
För en god arbetsmiljö är våra gemensamma värderingar - förtroende, samarbete och glädje - ett viktigt stöd. Dessa ska prägla arbetet och göra vardagen enklare för oss alla i Norrköpings Hamn.Är du redo för ett sommarjobb som ger gemenskap, äventyr och erfarenhet?
Gillar du att jobba praktiskt, vara i rörelse och se resultatet av det du gör direkt? Då kan hamnen vara din nästa arbetsplats.
Inför sommaren 2026 söker vi engagerade kollegor som kan stärka vårt team när ordinarie personal har semester.
Vad du gör hos oss
I hamnen lastar och lossar vi fartyg, tåg och lastbilar, och vi arbetar även i magasin och lager. Arbetet är varierande och du får prova många olika arbetsuppgifter - både manuellt och med truck och kran. Vi jobbar i team där alla hjälps åt och säkerheten alltid står i centrum.
Är det här du?
Det här jobbet passar dig som har en positiv inställning, gillar att vara utomhus, trivs med samarbete och vill ha en aktiv arbetsdag. Som person är du lugn, trygg och flexibel. Du är serviceinriktad och gillar att lära dig nytt. I vår verksamhet kan arbete på hög höjd förekomma.
Har du inte truckkort? Ingen fara - vi satsar på intern utbildning för rätt person. Har du redan truck- eller hjullastarbevis är det ett plus.
Sommarjobbet är en behovsanställning under semesterperioden 2026 (juni-augusti). Vi söker personal både på timmar och fast schema och alla genomgår en betald introduktion under våren. Arbetstiden är olika och kan variera beroende på vilken enhet man jobbar inom.
Vid perioder av hög arbetsbelastning använder vi oss av behovspersonal som komplement till vår ordinarie arbetsstyrka. Efter semesterperioden finns möjlighet att fortsätta vara behovsanställd, då kommer du att avropas när behov uppstår. Det kan innebära del av dag, heldag, kväll eller helg. Att vara behovsanställd är den vanligaste vägen mot andra tjänster i hamnen.
Rekryteringsprocess och bakgrundskontroll
Rekryteringsprocessen består av flera delar. Vi gör ett första urval i vårt rekryteringssystem, som sedan följs av intervju samt eventuella praktiska moment. Som anställd i Norrköpings Hamn kommer du att arbeta i ett eller flera skyddsobjekt, vilket ställer höga krav på säkerhet och kontroller innan anställning. Som aktuell för anställning hos oss kommer du att genomgå en säkerhetsprövning där bland annat bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest ingår.
Lön enligt kollektivavtal (Transport, Hamn- och Stuveriavtalet).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är en lagspelare som trivs med att jobba tillsammans med andra, men också kan ta ansvar och arbeta självständigt när det behövs. Du ska ha fyllt 18 år och ha gymnasiekompetens. För arbete i hamnen är B-körkort ett krav.
Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar en trygg, inkluderande och glädjefylld arbetsdag - varje dag.
Känner du att det här är rätt miljö för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsterna kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2025.
Välkommen med din ansökan!
Norrköpings Hamn strävar efter att erbjuda en inkluderande och attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Som en del av detta arbete vill vi också främja en jämn könsfördelning bland både våra anställda och våra sommarjobbare.
Inför rekryteringsarbetet har Norrköpings Hamn noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Viktor Adsell Sjöberg, chef stuveri, viktor.adsell.sjoberg@nhs.se
Mikael Malzoff, chef Pampus torrlastterminal, mikael.malzoff@nhs.se
Kollektivavtalad lön Så ansöker du
