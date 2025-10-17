Norrbottens regemente söker skolinformatör
2025-10-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårat uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som skolinformatör hos oss blir du en viktig kugge i vår strävan att öka förtroendet för Försvarsmakten. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu två skolinformatör för att stärka upp vårat team!
Om enheten
På I 19 är tjänsten som skolinformatör placerad vid regementsstaben och kommunikationssektionen som ansvarar för både kommunikationstjänsten och skolinformatörernas arbete. Kommunikationssektionen består av sektionschef, kommunikatörer, och två skolinformatörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som skolinformatör kommer du att genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieålder från 15 år och uppåt. Tillsammans med en kollega kommer du ingå i ett team där ni planerar verksamheten och stöttar varandra i arbetet.
Skolinformatörerna utgör kontaktytan mellan skolor och Försvarsmakten. I uppdraget kommer du att köra till olika skolor i länet (bil tillhandahålls av Försvarsmakten) och hålla presentationer om värnplikten, om Försvarsmakten, svara på frågor, samt upplysa studie- och yrkesvägledare angående Försvarsmakten.
Du kommer även möta målgruppen på andra arenor än i skolan, t ex på utbildningsmässor, event och prova-på-verksamhet.
Utöver arbetet som skolinformatör har du också möjlighet att verka som soldat i verksamheten ute på kompanierna. Beroende på hur behovet ser ut är det möjligt att vara instruktör för värnpliktiga eller ha en soldatbefattning på GSS/K pluton. Detta gör det möjligt för dig att kombinera två givande tjänster där du får möjlighet att utvecklas i din soldat- eller gruppchefsroll under övningar och utbildningar men också som informatör i civilsamhället.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
KRAV
• Godkänd militär grundutbildning de senaste 3 åren.
• Anställningsbart betyg/vitsord från motsvarande GMU/GU eller värnplikt.
• B-körkort
• God datorvana (Windows, Office).
• God förmåga att att uttrycka sig i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp.
Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren. Vi söker dig som är tydlig och prestigelös. Vi ser också att du är ansvarsfull, noggrann, serviceinriktad och har hög integritet. Du måste ha en vilja att vara en god ambassadör för hela Försvarsmakten!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Nyligen genomförd grundutbildning med värplikt.
• Erfarenhet av informations- och rekryteringsverksamhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS/K soldat
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
En central grundutbildning för att få kunskap och kännedom om hela Försvarsmakten kommer genomföras. Studiebesök kommer ske vid de olika vapengrenarna. Under året kommer påbyggnadsutbildningar och erfarenhetsutbyte ske med övriga skolinformatörer vid centrala uppföljningsträffar.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Anna Källström, tel 070-333 36 82
Fackliga företrädare nås via växel:
OF Bothnia - Håkan Jansson
Försvarsförbundet - Annelie Forshage
SEKO-F - Susanne Thunberg
SACO-F - Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan bör innehålla CV, betyg från värnplikt samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets huvuduppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2030 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik.
Värnpliktsutbildningen genomförs på Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. På regementet finns även en regementsstab, en brigadstab, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Individuell
Arbetsgivare Försvarsmakten
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
