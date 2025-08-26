Norra Skog söker en utvecklare
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-08-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Inför kommande pensionsavgångar behöver vi en ny utvecklare.
Om rollen:
Som utvecklare på Norra Skog erbjuds du att arbeta i en framtidsbransch där du är delaktig i hela processen för att underhålla, utveckla samt leverera digitala tjänster i en modern miljö. Ditt huvudsakliga fokus kommer vara på vårt sågverksadministrativa system.
Under din första tid hos oss kommer en stor del av arbetet att handla om att sätta sig in i den aktuella systemmiljön för att skapa en förståelse för hur olika system samverkar. Du kommer också lära dig hur verksamheten fungerar och vilka processer och applikationer som involveras inom respektive flöden.
Vi ser gärna att du har:
Det här jobbet passar dig med minst 2 års erfarenhet av utveckling inom .Net och Microsoft SQL Server.
Grundläggande kunskaper inom integration är ett plus, likväl som certifiering inom relevanta tekniker.
Vidare ställer vi krav på högskoleutbildning inom system eller datavetenskap eller motsvarande kompetens via certifieringar, utbildningar och/eller dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Meriterande:
Erfarenhet av agilt arbetssätt och skoglig verksamhet.
Som person har du en god administrativ och analytisk förmåga och en strävan till att hitta förbättringsområden inom IT-miljön. Du är noggrann, systematisk och har ett brinnande intresse för ny teknik. I rollen kommer du att vara en del av ett arbetslag med flera kompetenta kollegor som arbetar med förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter. Vi ställer alla upp för varandra och hjälper till när någon kört fast. Därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ samt serviceinriktad.
Varför Norra Skog?
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation därtillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhetär vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar - tillsammans.
Placering och ansökan
B-körkort är ett krav då resor inom vårt verksamhetsområde förekommer.
Placeringsort: Helst Umeå men även annan ort inom vårt verksamhetsområde kan fungera.
Tjänsten är tillsvidare, tillträde sker enligt överenskommelse.
Skulle du ha några frågor är du välkommen att vända dig till Lars Hellström, IT-chef 070-624 93 06
För fackliga frågor, vänligen kontakta
Unionen: Klas Redestig 070 336 04 17
Sveriges Ingenjörer: Elin Swartling 073 048 85 93
Välkommen med din ansökan senast 5:e oktober 2025.
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logiskproblemlösningsförmåga och personlighet.
Om Norra Skog
Norra Skog är inget vanligt företag. Vi är en skogsägarförening med rötter som sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden. Då som nu verkar vi för att göra familjeskogsägandet så värdefullt som möjligt för skogsägare i Norrland. Det tänker vi fortsätta med, i generationer framåt.
Vårt huvuduppdrag är att skapa värde för föreningens 27 000 medlemmar. Det gör vi genom att erbjuda kunskap, rådgivning och tjänster som gör skogsägandet både enklare och mer lönsamt. Med huvudkontoret i Umeå och ett 40-tal lokalkontor från Tornedalen i norr till Sundsvall i söder verkar vi lokalt och finns nära våra medlemmars skogar
Att vara värdeskapande är centralt för oss. Vi arbetar dagligen utifrån våra kärnvärden tillsammans, glädje, nytänkande och jämställdhet och ser det som en framgångsfaktor för att skapa en trivsam, utvecklande och hållbar arbetsmiljö.
Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor, driver tre sågverk, tre förädlingsenheter, en unik stolpfabrik och ett delägande i massaindustrin Husum Pulp AB. Norra Skog har ca 630 anställda medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening
, https://www.norraskog.se/ Arbetsplats
Norra Skog Kontakt
Sara Fredman sara.fredman@norraskog.se Jobbnummer
9477006