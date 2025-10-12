Nordisktalande kundtjänstmedarbetare
2025-10-12
Om tjänsten
Just nu söker vi på Recruitive norsktalande kundtjänstmedarbetare till en av våra fantastiska kunder! Här får du chansen att bli en del av ett glatt och sammansvetsat team där arbetsglädje och samarbete står i fokus.
I rollen kommer du att hantera inkommande ärenden via både mail och telefon, och hjälpa kunder med deras frågor på ett professionellt och effektivt sätt. Du blir en viktig del av kundens upplevelse och får möjlighet att göra skillnad varje dag.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får växa, utvecklas och bidra med din kompetens i ett mindre team som alltid stöttar varandra. Om du gillar att ge service i världsklass och vill arbeta i en miljö där skratt och engagemang är en självklar del av vardagen - då är detta tjänsten för dig!Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande samtal
• Administrativa sysslor så som mail-hantering och orderhanteringProfil
Vi söker dig som:
• Är flytande i norska i tal och skrift.
• Är serviceinriktad och är duktig på att uttrycka dig i både tal och i skrift.
• Är ansvarsfull och flexibel.
• Trivs med att arbeta i högt tempo.
• Har fullbordad gymnasieexamen.
Din erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet från serviceyrken är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag
• Ett företag som tänker på din fysiska arbetsmiljö
• Lön - 24 500kr/månaden.
• Kontorstider 8.00 - 20.00 vardagar och helgdagar 8.00 - 17.00
• Fina kontorslokaler med nära till kommunikationer.Om företaget
Ersättning
