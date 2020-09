Nordisk Ställningsexpress AB söker Platschef till Flen - Nordisk Ställningsexpress AB - Chefsjobb i Flen

Nordisk Ställningsexpress AB / Chefsjobb / Flen2020-09-01Nordisk Ställningsexpress AB söker Platschef till FlenNordisk Ställningsexpress AB växer och nu behöver vi fler ledare.Nordisk Ställningsexpress AB levererar säkra och funktionella ställningar, det är företagets specialistområde. Årligen bygger vi hundratals byggnadsställningar i bostadsområden runt om i Sverige. Säkerhet, kreativitet och noggrannhet är företagets ledord när vi levererar färdiga byggnadsställningar, för en säker arbetsmiljö.Vi söker nu en Platschef, du ansvarar för ledningen av arbetet med byggnation av ställningar till olika byggnadsprojekt runt om i Södermanlands län, främst i villaområden. I tjänsten ingår budget- och personalansvar för vår depå i Flen.Meriterande om du är erfaren ledare, har dokumentation avseende verifierad godkänd utbildning för ställningsbyggnation och ledarskap.B-körkort är ett krav.Vi kommer att lägga stor vikt hur du är som person. Du som söker tjänsten ska tänka på att det är ett fysiskt tungt arbete, utomhus, året runt. Du behöver ha en god grundfysik och gärna en aktiv fritid. Du gillar ett fysiskt arbete och gillar att arbeta med kroppen.Som person är du noggrann och ansvarsfull, du ansvarar för andras liv när du leder verksamheten för byggnadsställningar. Du skall klara av att fokusera på tydligt ledarskap, skapa egagemang och arbeta metodiskt även under hög belastning. Att fungera som ledare och vara ett bra föredöme är något som faller dig naturligt. Du lägger stor vikt på ordning och reda samt noggrann planering av resurser. Du ser det som en självklarhet att vara en del av vår företagskultur där arbetsglädje är en viktig del. Du har en social och pedagogisk förmåga, lätt för att kommunicera med företagsledning, medarbetare och externa kunder. Du ska kommunicera obehindrat på svenska, för säkerhet och kontakt med kunder.Lön baseras på marknadens förutsättningar och din personliga kompetens.Företaget växer, det finns goda möjligheter för dig att utvecklas och sikta på en yrkeskarriär vilket ger möjlighet för framtida befordran.AnsökningsförfarandeTjänsten kommer att tillsättas omgående och intervjuer kommer hållas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan, CV och personligt brev, redan idag! Vi tar endast emot ansökningar och frågor via email: ansokanstallningsexpress@gmail.com 2020-09-01Sista dag att ansöka är 2020-10-01Nordisk Ställningsexpress AB5341784