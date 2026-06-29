Nordisk Key Account Manager - Retail
OnepartnerGroup Sydost AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-06-29
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Nordisk Key Account Manager inom Retail – driv affären framåt tillsammans med våra framgångsrika kunder.
ABENA AB tillhör den danska familjeägda koncernen ABENA och har cirka 150 medarbetare i Sverige. Med verksamhet i Växjö och Kisa, inklusive egen produktion, levererar vi vård- och förbrukningsartiklar till både offentlig sektor och näringsliv. Vi förenar internationell närvaro med flexibilitet och nära kundfokus.
Vill du ta en nyckelroll i att driva nordisk försäljning och utveckla starka retailpartnerskap inom private label? Vi söker nu en affärsdriven Nordic Key Account Manager som vill bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckla lönsamma kundaffärer på nordisk nivå.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som Nordic Key Account Manager har du det övergripande ansvaret för våra retailkunder i Norden. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder genom aktiv lokal närvaro och regelbundna fysiska besök, där du bygger långsiktiga relationer och utvecklar affären.
Ett centralt fokus är att driva försäljning av egenproducerade produkter från vår anläggning i Kisa samt utveckla private label-lösningar inom ABENA-koncernen, där du tillsammans med kund skapar konkurrenskraftiga erbjudanden.
Du blir en del av ett etablerat affärsområde med sju kollegor och arbetar tätt tillsammans med produktion i Sverige samt huvudkontoret i Danmark.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Driva och utveckla försäljning mot retailkunder i Norden
• Utveckla och genomföra affärsstrategier per kund
• Driva private label-affärer i nära samarbete med kund och interna funktioner
• Säkerställa hög kundnöjdhet genom kontinuerlig uppföljning och närvaro
• Koordinera projekt mellan produktion och HQ i Danmark
• Ansvara för budget, prognoser och resultat inom ditt kundsegment
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av Key Account Management inom retail
• Dokumenterad framgång inom försäljning och affärsutveckling
• Förmåga att driva affärer självständigt från idé till avslut
• God samarbetsförmåga i internationella miljöer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare nordiskt språk är meriterande)
Erfarenhet av arbete inom private label, OEM eller egna varumärken är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är kommersiellt stark och trivs i en roll där relationer, affär och struktur går hand i hand. Du är resultatorienterad, initiativtagande och van att arbeta nära kund för att utveckla långsiktiga affärer.
Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende, bygga starka partnerskap och driva affärer framåt i en internationell kontext. Samtidigt är du strukturerad och trygg i att ta ansvar för både resultat och process.
Vad vi erbjuder:
Hos ABENA blir du en del av ett välmående och framgångsrikt bolag i tillväxt. Du får en strategisk och affärsnära roll i en växande internationell organisation med stor möjlighet att påverka nordiska kundaffärer. Här arbetar du nära både produktion och internationella kollegor i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar och högt tempo.
Placeringsort Sverige. Tjänsten utgår från hemmet. Närhet till vår produktion i Östergötland eller vårt huvudkontor i Växjö är en fördel, men inget krav. Rollen innebär resor med varierande omfattning samt övernattningar.
Din ansökan
Detta är en direktanställning hos ABENA AB som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.onepartnergroup.se%2F&data=05%7C01%7Cpamie.berglundmoe%40onepartnergroup.se%7C0b5c627c6dbc42f632da08dbd534e462%7C3f99a14678f443a6b7e3d6a08a703c09%7C0%7C0%7C638338195363432788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eUKyJRdme5JzxhZd4IJyr5Lu3lS6F51kO5be0llufRg%3D&reserved=0).
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi återkopplar via mejl eller telefon. I processen för kandidater som går vidare förekommer tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Rekryteringsprocessen pausas under veckorna 29–32 på grund av semesterperioden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsult,
Pamie Berglund Moe, 070-428 63 87, pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se
(mailto:pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.abena.se/
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abena AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Pamie Berglund Moe pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se +46704286387 Jobbnummer
9983054