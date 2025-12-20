NordicaGolf söker: Custom Fitting Specialist till Malmö
Ng Partners AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2025-12-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga Skånes mest moderna golfupplevelse? På NordicaGolf möter den nordiska känslan precisionsmätning och hantverk i vårt nya butikskoncept i Malmö.
Vi söker en Custom Fitting Specialist som brinner för att hjälpa spelare hitta rätt utrustning - och som trivs med att växla mellan fittingstudio, butik och verkstad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Genomföra custom fittings med hjälp av modern teknik och djup produktkunskap.
Arbeta aktivt i butiksmiljön och bidra till en inspirerande kundupplevelse.
Skapa en upplevelse för våra kunder lokalt - från första kontakt till levererad klubba.
Skapa förtroende genom personlig service och genuin passion för spelet.
Arbeta i vår golfverkstad med anpassning, service och byggnation av klubbor.
Vara en del av ett team som tillsammans utvecklar vårt nya koncept i hela Norden.
Vem vi söker:
Har ett stort intresse för golf och utrustning.
Har erfarenhet av custom fitting, försäljning eller verkstadsarbete - men viktigast är din nyfikenhet och vilja att utvecklas.
Är social, noggrann och genuint engagerad i att hjälpa golfspelare spela bättre golf.
Trivs i en miljö där kvalitet, kunskap och känsla står i centrum.
Vad vi erbjuder:
En ny, modern arbetsmiljö i NordicaGolfs butikskoncept.
Möjlighet att påverka och växa i takt med vår satsning i södra Sverige.
Tillgång till branschledande varumärken, teknik och utbildning inom custom fitting.
En kultur som präglas av värme, precision och passion för golfen.
Bra förmåner gällande golfutrustning.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag
Om NordicaGolf
NordicaGolf (NG Partners AB) fokuserar på den passionerade golfaren - de som vill optimera varje aspekt av sitt spel. "Våra kunder är ofta nördiga golfare som är intresserade av att hitta exakt rätt skaft eller klubbhuvud som förbättrar deras prestation". Under 2025 omsatte NordicaGolf över 140 miljoner kronor och planerar för fortsatt tillväxt framåt.
Företaget har expanderat internationellt till Norden, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna och har byggt en verksamhet som kombinerar passion för sporten med expertis och skräddarsydda anpassningar. Med en vision att bli europaledande inom custom fitting fortsätter de att sätta standarden för skräddarsydd golfutrustning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobb@nordicagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CU25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ng Partners AB
(org.nr 556695-7261), https://www.nordicagolf.se/jobba-hos-oss
Kosterögatan (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Ng Partners AB Jobbnummer
9658248