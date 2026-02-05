NordicaGolf söker: B2B-säljare inom golf
2026-02-05
Vill du arbeta med rådgivande försäljning av premiumlösningar inom golf - där relationer, teknik och kundnytta är i fokus?
På NordicaGolf söker vi nu en B2B-säljare inom golf som vill vara med och utveckla våra affärer mot både privatpersoner, småföretagare och professionella aktörer inom golfbranschen.
Rollen kombinerar försäljning, relationsbyggande och praktiskt arbete ute hos kund. Du ansvarar för att hjälpa kunder hitta rätt lösning - från golfsimulatorer till komponenter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Rådgivande försäljning till privatpersoner och småföretag.
Försäljning av kompletta golflösningar, inklusive:
Golfsimulator leasing paket.
Launch monitors, burar, slagdukar och mattor.
Golfrelaterade produkter och tillbehör.
Försäljning av golfskaft och grepp till klubbmakare, golfverkstäder och golfklubbar.
Offertarbete, uppföljning och affärsavslut.
Utveckla långsiktiga relationer med återkommande kunder.
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla befintliga samarbeten.
Produktpresentationer och rådgivning kring sortiment och anpassning.
Delta på mässor, event och kundträffar vid behov.
Resor & arbete på plats
Resor i tjänsten ingår i rollen.
Besöka kunder för:
Möten och demonstrationer
Rådgivning och problemlösning
Praktisk hjälp vid leverans, installation eller uppstart vid behov.
Vem vi söker:
Har erfarenhet av försäljning (B2B eller kvalificerad B2C).
Har ett stort intresse för golf - egen erfarenhet som golfare är starkt meriterande.
Är relationsskapande, lyhörd och kundorienterad.
Har högt eget driv och stark vilja att lyckas.
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och självgående.
Trivs i en roll som kombinerar försäljning med praktiskt arbete.
Har B-körkort och är bekväm med resor i tjänsten.
Har grundläggande teknisk förståelse för utrustning och system.
Vad vi erbjuder:
En varierad roll med stort eget ansvar och frihet under ansvar.
Möjlighet att arbeta med premiumprodukter inom golf.
Nära kundkontakt och långsiktiga affärsrelationer.
Ett företag i stark tillväxt med tydliga ambitioner.
En kultur präglad av engagemang, kvalitet och passion för golf.
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med bolaget.
Bra förmåner kopplat till golfutrustning.
Redo att bli en del av NordicaGolf?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett team som brinner för att skapa bättre golfupplevelser både hemma och på banan.
Om NordicaGolf
NordicaGolf (NG Partners AB) fokuserar på den passionerade golfaren - de som vill optimera varje aspekt av sitt spel. Företaget omsatte över 140 miljoner kronor under 2025 och fortsätter sin expansion i Norden och Europa.
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@nordicagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CM26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Ng Partners AB (org.nr 556695-7261), https://www.nordicagolf.se/jobba-hos-oss
Staffans väg 6b (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Ng Partners AB Jobbnummer
9725691