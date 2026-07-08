Nordic Price Operations Specialist
MultiMind Holding AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
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Vill du arbeta i en internationell miljö där kvalitet, struktur och samarbete står i centrum? På uppdrag av Becton Dickinson (BD) söker vi nu en Nordic Price Operations Specialist för ett konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning. Här får du en nyckelroll i den nordiska Commercial Operations-organisationen där du arbetar med pris- och kontraktshantering för flera marknader och bidrar till att säkerställa effektiva processer inom ett av världens ledande medicintekniska företag.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
BD (Becton Dickinson) är ett globalt medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och lösningar till hälso- och sjukvården världen över. Företaget har en lång historia av innovation och arbetar varje dag för att förbättra människors hälsa genom produkter som används inom sjukvård, diagnostik och laboratorieverksamhet.
Den nordiska organisationen präglas av ett nära samarbete mellan olika funktioner och länder där kvalitet, innovation och patientsäkerhet står i fokus.
Om rollen
Som Nordic Price Operations Specialist blir du en del av ett nordiskt team som ansvarar för pris- och kontraktshanteringen för Norden, Baltikum och Island.
Rollen är central för att säkerställa att rätt priser och avtal finns registrerade i företagets affärssystem och att prisrelaterade frågor hanteras med hög kvalitet och noggrannhet. Du kommer att arbeta i en komplex internationell miljö med många kontaktytor där samarbete och kommunikation är en naturlig del av vardagen.
En stor del av arbetet handlar om att analysera prisavvikelser, administrera kundkontrakt, säkerställa datakvalitet och bidra till utvecklingen av företagets prisprocesser. BD befinner sig samtidigt i ett omfattande förändringsarbete där allt fler processer och kontrakt successivt flyttas över till Salesforce och SAP, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och utveckla framtidens arbetssätt.
I rollen ingår att
• Administrera prisrelaterade ärenden och prisuppdateringar för de nordiska marknaderna.
• Säkerställa korrekt prissättning enligt kundavtal och upphandlingar.
• Administrera, uppdatera och förlänga kundkontrakt.
• Utreda prisavvikelser och analysera historik i bland annat Salesforce och SAP.
• Hantera prisrelaterade frågor från kunder och interna funktioner.
• Hantera bestridda fakturor kopplade till pris- och kontraktsfrågor.
• Samarbeta nära Sales, Customer Service, Order Management, Tender-teamet och andra interna funktioner.
• Bidra till förbättringar av processer, arbetssätt och datakvalitet.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, analys och problemlösning kombineras med många kontaktytor och ett nära samarbete med verksamheten.
Du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att sätta dig in i komplex information. Samtidigt är du kommunikativ och uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor från olika funktioner och länder.
Vi tror att du motiveras av att skapa ordning, lösa problem och bidra till effektiva processer där kvalitet alltid kommer först.
Vi ser gärna att du
• Har cirka 1–3 års erfarenhet av Pricing Operations, prisadministration eller liknande administrativ roll.
• Har arbetat med priser, kontrakt, kundavtal eller tenderrelaterade processer.
• Har god erfarenhet av affärssystem och en hög systemvana.
• Har goda kunskaper i Excel.
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av SAP, Salesforce, offentlig upphandling eller har arbetat i en internationell organisation inom exempelvis MedTech eller Life Science.
Vi tror att du är
• Strukturerad och noggrann.
• Analytisk och lösningsorienterad.
• Driven och självgående.
• Ansvarstagande och initiativrik.
• Kommunikativ och samarbetsorienterad.
• Effektiv och trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Varför BD?
Hos BD blir du en del av ett internationellt företag där innovation och samhällsnytta går hand i hand. Du får arbeta i en verksamhet vars produkter bidrar till människors hälsa och samtidigt utvecklas i en roll med stort ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka och förbättra arbetssätt.
Du erbjuds en hybrid arbetsmodell med moderna lokaler i Marievik, flextid och ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskaps delning och utveckling.
Intresserad?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill bli en del av ett internationellt bolag där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Holding AB
(org.nr 556618-3686), https://www.multimind.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
MultiMind Kontakt
Rekryteringskonsult
Lisa Dahlberg lisa.dahlberg@multimind.se Jobbnummer
9996430