Nordic Level Technology Söker Säkerhetstekniker Till Umeå!
2025-10-29
Vi på Nordic LEVEL Technology, söker nu en tekniker, till vårt kontor i Umeå!
Vilka är vi?
Vi är ett börsnoterat bolag, som är i en expansiv fas, vi har kontor i nästan hela landet, vi är ett mångfaldigt företag som värnar om våra medarbetare, ett av våra certifieringar är Great place to Work, och vi jobbar kontinuerligt med samhällsviktiga ansvar!
Om uppdraget
Vi växer och söker i och med det, förstärkning till vårt affärsområde i Umeå med omnejd. Som säkerhetstekniker hos oss kommer du både arbeta självständigt med service, men också i större projekt tillsammans med projektledare och tekniker. I rollen ansvarar du för att installera, programmera och driftsätta kundanpassade säkerhetslösningar. Du kommer även ha hand om kundkontakt samt teknisk service.
På LEVEL Technology blir du del av ett engagerat, drivet och positivt team som varje dag hjälper företag, personer och organisationer till en tryggare tillvaro. Vårt mål är att våra kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar.
Arbetsplatsen präglas av ett stort personligt engagemang, gemenskap och framåtanda. Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom teknisk säkerhet inom samma eller liknande roll.
Du har arbetat med kundanpassade lösningar och besitter kompetens inom säkerhetssystem för brandlarm, inbrottslarm, passage eller CCTV.
Som person är du noggrann, effektiv och gillar att jobba i ett team. Vi ser därför att du har gott sinne för service och är lösningsorienterad. Övriga förutsättningar för tjänsten är att du innehar B körkort och behärskar både svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande är om man har en el/teleteknisk utbildning samt erfarenheter av installationer el/teletekniska system samt datakunskaper
Social kompetens
Vad vi på Level erbjuder dig?
Marknadsmässiga löner
Löneväxling
Sjukvårdsförsäkring
En modern bilpolicy med ett brett utbud av bilar
Maximal friskvård
Regelbunden kompetensutveckling
Andra fina förmåner framkommer vid intervju
Start
Enligt överenskommelse med placeringsort Umeå alternativt hemstationering.
Ansökan
Om du uppfyller kraven ovan och vill bli en del av Team LEVEL, är du välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekytering@nordiclevelgroup.com
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Mer om oss
Nordic Level Technology levererar kundanpassade tekniska högsäkerhetshelhetslösningar och är en del av Nordic LEVEL Group. Nordic LEVEL Group är en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster. Vårt mål är att våra kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Vårt team av erfarna säkerhetsexperter är verksamma inom två kärnområden: Advisory och Technology. Våra två divisioner har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet från rådgivning till teknik och övervakning. Nordic LEVEL Group erbjuder marknadsledande helhetslösningar med fokus på kvalitet och effektivitet för att skapa trygghet och säkerhet i samhället och skydd av människor och tillgångar.
Vi vet vad som fungerar och utmanar ständigt det som inte gör det i en gammaldags bransch präglad av gamla strukturer. Vårt mål är att våra kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar - det vi kallar ett levelled life Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556291-7442) Arbetsplats
Nordic Level Group Jobbnummer
9580514