Nordic Dental söker tandsköterska
Nordic Dental Gränby AB / Tandsköterskejobb / Uppsala
2025-11-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Nordic Dental är ett tandvårdsföretag med stora ambitioner.
Vi erbjuder både bas- och specialisttandvård och ser oss som experter inom estetisk tandvård, dentoalveolär kirurgi och ortodonti.
Våra lokaler är toppmoderna och vi erbjuder ett för Uppsala unikt läge med enastående tillgänglighet.
Gränbystaden är ett växande köpcentrum och bostadsområde och vi är stolta över att efterfrågan på våra behandlingar är så stor att vi nu behöver expandera vår verksamhet.
På kliniken arbetar idag allmäntandläkare, tandsköterska, tandhygienist samt en specialisttandläkare i ortodonti.
Vi har avtal med Region Uppsala vilket innebär att vi erbjuder kostnadsfri tandvård samt tandreglering till barn och ungdomar som väljer oss som vårdgivare.
Vår klinik är utrustad med digital röntgen och digital skanner och vi är måna om att enbart erbjuda högkvalitativ tandvård i en behaglig miljö.
Vi söker nu en tandsköterska med stort intresse för service som är redo att ta nästa steg i sin personliga och professionella utveckling. Du ska vara driftig och målmedveten samt vara redo att axla en central roll i utvecklingen av vår starkt expanderande verksamhet.
Det viktiga för oss är att du är en del av teamet och delar vår vision om att bli Uppsalas bästa arbetsplats inom allmäntandvård.
Vi värdesätter personliga egenskaper som flexibilitet, nyfikenhet och en positiv inställning. Tillsammans ska vi bygga något unikt för både medarbetare och patienter!
Vi erbjuder ett föräldravikariat på heltid alternativt deltid eller enligt individuell överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: ansokan@nordic-dental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Nordic Dental". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Dental Gränby AB
(org.nr 559012-1728), http://www.nordic-dental.se
Marknadsgatan 7Q (visa karta
)
754 60 UPPSALA Kontakt
Verksamhetsansvarig
Delir Sharifian ansokan@nordic-dental.se 010-15 15 300 Jobbnummer
9591016