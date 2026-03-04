Nordic Customer Support Specialist till Sea To Summit
Your Talent AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Your Talent AB i Göteborg
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Roland Tyson started making outdoor gear on an old industrial sewing machine in his childhood bedroom in 1983, at the age of 17. As a young outdoor enthusiast, Roland realized that he had a passion and a talent for creating cutting-edge outdoor equipment. Soon he was designing and manufacturing equipment for other Australian adventurers. By 1991, after outfitting an unusual first ascent of Mt. Everest (a 1126+ kilometer, 8848 meters in elevation trek from sea level to a solo summit), Sea to Summit was born. Today, Sea to Summit is a successful global brand still pulling inspiration from Roland's love of travel adventure and design, with innovation always at the forefront. Visit www.seatosummit.com
for further information.
Sea To Summit är ett internationellt premiumvarumärke inom outdoor-utrustning, känt för innovation, funktionalitet och hög kvalitet. Våra produkter används av allt från entusiaster till professionella äventyrare världen över. Nu söker vi en Nordic Service Support Representative som vill vara en nyckelperson i mötet mellan våra produkter, våra återförsäljare och våra slutkunder.
Om rollen
I rollen som Customer Support Representative är du en viktig del av vårt support- och serviceteam. Du ansvarar för att säkerställa effektiv och professionell support till våra kunder och affärspartners på den nordiska marknaden. Du fungerar som en central kontaktpunkt för service- och supportrelaterade frågor och samarbetar nära interna funktioner såsom försäljning, logistik och internationella team. Rollen är varierande och kombinerar kundservice, logistik, problemlösning och övrigt administrativt arbete - alltid med fokus på kvalitet och relationer. Tjänsten är placerad på kontoret i Mölndal och du rapporterar till Sales Director Nordic.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Hantering av inkommande ärenden via e-post och telefon
• Kund- och återförsäljarstöd gällande produkter, order och leveranser
• Ge produkt- och användarstöd kring Sea To Summits sortiment
• Orderadministration samt hantering av reklamationer och returer
• Dokumentation och uppföljning i affärs- och ärendehanteringssystem
• Samarbete med säljteam, lager och internationella kollegor
• Bidra till kontinuerlig förbättring av serviceprocesser och rutinerPubliceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av kundservice, support eller administrativt arbete
• God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Förmåga att hantera flera ärenden parallellt med hög kvalitet
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
• God systemvana; erfarenhet av ERP- eller CRM-system är meriterande
• Serviceorienterad och professionell i ditt bemötande
• Lösningsfokuserad och ansvarstagande
• Noggrann, pålitlig och samarbetsinriktad
Vi ser gärna att du precis som vi tycker om en aktiv livsstil med ett intresse för outdoor och friluftsliv vilket bidrar till en god förståelse för vårt sortiment och erbjudande.
Vi erbjuder
• En roll i ett väletablerat och internationellt bolag inom outdoor-segmentet
• En professionell arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor
• Möjlighet att arbeta med ett starkt premiumvarumärke
• Goda möjligheter till personlig och professionell utvecklingÖvrig information
Tjänsten är initialt en projektanställning på ca 10 månader med start per snarast, men det finns goda möjligheter till förlängning. Tjänsten är placerad på kontoret i Mölndal och du rapporter till Nordic Sales Director. Så ansöker du
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154) Jobbnummer
9775732