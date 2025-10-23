Nordfarbo söker en Montör / Maskinoperatör
Annica Wiberg AB / Montörsjobb / Kramfors Visa alla montörsjobb i Kramfors
2025-10-23
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Annica Wiberg AB i Kramfors
, Härnösand
, Timrå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett produktionslag där varje steg räknas? Är du noggrann, självgående och gillar praktiskt arbete? Då kan du vara vår nya montör/maskinoperatör!
Om ossNordfarbo AB är en ledande tillverkare av sandwichkonstruktioner för både industri och försvar. Vi levererar kvalificerade produkter till BAE Systems Hägglunds, bland annat komponenter till band- och stridsvagnar för svenska försvaret.
Vi är även marknadsledande i Norden på sandwichpaneler för containerutbyggnad - årligen levererar vi ca 2 500 containers för reservkraft, förråd och verkstad.
Hos oss får du: Ett öppet klimat med stark sammanhållning Möjlighet att arbeta i ljusa, moderna lokaler i Nyland, Kramfors kommun Vara del av ett företag i tillväxt med stora framtidsplaner
Dina arbetsuppgifterSom maskinoperatör/montör blir du en viktig del av produktionskedjan. Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Montage av olika detaljer till bandvagnar - Arbeta i team för att säkerställa hög kvalitet i slutprodukten - Delta i praktiska och varierande moment i produktionen
Arbetstid: mån-tors 06.30-15.30, fredagar 06.30-14.00 (övertid kan förekomma)
Din profilVi söker dig som är:
• Självgående, positiv och tar egna initiativ - Noggrann och kvalitetsmedveten - Har erfarenhet från industri, bygg, måleri eller annan praktisk verksamhet (meriterande men inte krav)
Krav
• God svenska i tal och skrift - Körkort B (meriterande)
Så här söker du
Ansök enkelt via länken i annonsen (vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR). Sista dag att ansöka är 18 oktober. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan direkt, tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person!
Frågor? Kontakta våra rekryteringspartner: Anders Sallnäs - anders@awrekrytering.se
| 070-282 98 0
Ta chansen att bli en del av Nordfarbos produktionslag - ansök redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annica Wiberg AB
(org.nr 559249-8678), http://www.awrekrytering.se Arbetsplats
AW Rekrytering & HR Kontakt
Anders Sallnäs anders@awrekrytering.se 070-282 98 07 Jobbnummer
9570874