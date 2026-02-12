Nordelektro söker en Redovisningsekonom
Nordelektro söker en redovisningsekonom. Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med inriktning mot redovisning. Här blir du en självklar del av ett engagerat bolag med stor framtidstro!Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Nordelektro är det lokala el-installationsföretaget som ingår i den nationella koncernen Comfortgruppen. Vi erbjuder tjänster inom industri-el, elinstallationer, fordonsladdare och service samt tjänster inom kraft- och högspänning. På Nordelektro strävar vi alla mot samma mål; att ge våra kunder den bästa servicen. Vi gör detta genom hög kvalité på arbetet vi utför och stor kompetens hos våra medarbetare. Nordelektro har idag kontor i Stockholm, Östersund, Umeå, Skellefteå, Malå och Arvidsjaur.
Comfortgruppen är en multidisciplinär kedja som erbjuder helhetslösningar inom VS, el, ventilation, fordonsladdning, solceller med allt från material och installation till service och underhåll.Arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom hos oss jobbar du brett med redovisning inom bolaget. Du blir en viktig pusselbit för att utveckla våra ekonomiprocesser framåt. Du rapporterar direkt till VD.
Exempel på arbetsuppgifter,
• Månads-, kvartals- och årsbokslut.
• Upprättande av årsredovisning.
• Hantering av leverantörs-och kundreskontra.
• Resultat- och balansrapporter.
• Skatter & myndighetsrapportering.
• Momsredovisning.
• Kontakt med Skatteverket och andra myndigheter.
• Framtagning av ekonomiska underlag och analyser.
• Deltagande i budget och prognosarbete.
Denna roll kan komma att utvidgas till att innefatta arbete med redovisning även inom andra koncernbolag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du har en bakgrund från kvalificerat ekonomiarbete inom redovisning. Kanske har du arbetat på någon av de stora byråerna. Du är nyfiken på att lära nytt och bidrar gärna med din positiva inställning och din energi. I denna roll värdesätter vi din förmåga att skapa ordning och reda och bidra till struktur som kan leda till utveckling för bolaget. Du är en trygg person som trivs med att ha en vägledande/utbildande roll inom ditt område.
Krav:
• Utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande:
• Arbetat med redovisning och ekonomi inom bygg eller hantverksbranschen.
• Arbetat med succesiv vinstavräkning (SVA).
Vi erbjuder dig
• Möjlighet att växa inom ett starkt lokalt bolag.
Information och kontakt
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Skellefteå eller Umeå
Tillträde: Efter överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar Nordelektro med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Nordelektro. Har du frågor eller funderingar om tjänsten tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult Karin Nygren, karin@wikan.se
eller 0910-770985.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
