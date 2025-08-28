Nord-Lock söker IT-tekniker
2025-08-28
Nu söker vi en IT-tekniker som med sitt genuina intresse för IT vill arbeta i ett expansivt företag och bidra i arbetet mot vår vision att göra världen tryggare genom säkra skruvförband. Kanske funderar du på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du redan här - oavsett vilket är du varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!
Din roll hos oss
Som IT Tekniker hos oss på Nord-Lock kommer du arbeta med löpande IT-Support till våra interna användare. Du arbetar i en varierande teknisk miljö som innefattar allt från nätverks- och hårdvaruproblem till mjukvarurelaterade frågor där ditt stöd till användarna och utbildning av dessa har ett stort värde. Förutom dagliga servicedeskärenden är du är med och bidrar till att driva affärsutvecklingen framåt.
Vi befinner oss i en spännande fas med ständig utveckling där du har ett nära samarbete såväl med dina kollegor i Mattmar som tillsammans med andra delar av vår globala organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Administration av användarbehörigheter.
Installation och felsökning samt utbyte av datorer med kringutrustning.
Våra interna användares telefoni samt konferensutrustning.
Printrar och lokala nätverk, accesspunkter samt databaser.
IT-stöd vid lokala projekt.
Utbildning och systemstöd.
Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara hårdvarusupport till siten i Mattmar men du kommer även att arbeta med och vara delaktig i att implementera globala standarder och olika typer av utvecklingsprojekt i nära samarbete med det globala IT-teamet
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbete med IT support.
Goda kunskaper i Microsoft Windows.
Erfarenhet av Office 365 och arbeta med lokala närverk.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, då kommunikation kan ske på båda språken.
Meriterande är erfarenhet av arbete med tillverkande industri. Arbetet som IT Tekniker innefattar varierande arbetsuppgifter och därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att agera med omdöme genom korrekta avvägningar och prioriteringar.Som person är du kommunikativ, samarbetsvillig och teamorienterad med en vilja att dela med dig av din kunskap samt driva initiativ tillsammans med dina kollegor. Du är självgående, ansvarsfull och trivs i en roll som innefattar både operativa och mer strategiska uppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Du kommer tillhöra vår IT-avdelning på huvudkontoret i Göteborg men din placeringsort och där du huvudsakligen kommer utföra dina arbetsuppgifter är vid vår site i Mattmar. Viss möjlighet till distansarbete finns och vi erbjuder även kontorsplatser i Östersund och Duved.
Om Nord-Lock Group
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement och Boltight hydraliska sträckverktyg. Med kontor i över 30 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour och har över 700 anställda.Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 200 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
