Nonna Grassa söker Servispersonal extra vid behov

Artisanat AB / Servitörsjobb / Karlstad
2026-07-22


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Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
Du är den som möter gästerna med ett leende, guidar dem genom menyn, tipsar om vad som är riktigt gott (kanske en pasta och ett glas vin?) och ser till att alla känner sig hemma. Kort sagt – du är med och skapar kvällar folk minns.
Vem letar vi efter?
Du har jobbat med servering förut
Du gillar att snacka med folk och har lätt för att skapa en bra stämning
Du har koll på – eller är nyfiken på – mat och dryck, gärna det italienska köket
Du gillar att jobba i team där man peppar varandra och har skoj tillsammans

Varför oss?
Vi lovar högt i tak, mycket skratt och ett gäng som ställer upp för varandra. Passar det in på dig – oavsett om du vill jobba heltid eller deltid?
Skicka in din ansökan – vi vill gärna höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: farok@sagagruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Nonna".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Artisanat AB (org.nr 559038-5257)
Järnvägsgatan 9 (visa karta)
652 24  KARLSTAD

Arbetsplats
Nonna Grassa

Jobbnummer
10009634

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