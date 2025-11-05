Noggrann slipare inom produktion
2025-11-05
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget Kundföretaget är en serietillverkare och utvecklingspartner av avancerade glas- och kolfiberkomponenter. Tillverkningen sker mot bland annat bilindustrin, telekommunikation, medicinteknik, mm. Arbetsuppgifter Du kommer arbeta med produktion av glas- och kolfiber där noggrannhet är en självklarhet. En viss förståelse för teknik är ett krav då du arbetar med moderna maskiner. Du blir en del av ett härligt team och förväntas vara delaktig i flera arbetsmoment på arbetsplatsen. Initialt kommer du att ingå i teamet vars huvudsakliga arbetsuppgift är att slipa och korrigera lackerade delar som ej godkänts i avsyning. Krav * Rätt inställning och vilja * Positivt lagd och självgående * God syn och ett öga för detaljer * Händig * Hungrig på att arbeta noggrant i ett högt tempo * God hälsa (behöver klara härdplastundersökning) * Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Meriterande * Tidigare arbete inom tillverkande verkstad * Tidigare arbete som maskinoperatör * B-körkort och tillgång till bil
Villkor Start: Enligt överenskommelse Ort: Malmö/Arlöv Arbetstider: M-F: 7.00-16.00 Omfattning: Heltid fram till minst januari Din profil Vi söker dig som är ute efter en långsiktig anställning. Du värdesätter trygghet och ett bra arbetsklimat. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom lager, produktion, slipning, tillverkning/hantering av plast, glasfiber eller kolfiber. Har du dessutom ett intresse för bilar, teknik eller annan produktion är det ett plus (dock inget krav). Som person är du ansvarstagande och flexibel med ett stort kvalitetstänk då värdet på produkterna har ett högt värde. Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
