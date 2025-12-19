Noggrann montör till ny verksamhet
2025-12-19
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Dynamics, ett affärsområde inom Saab, utvecklar och tillverkar understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer och obemannade undervattensfarkoster för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.
Produktionens huvudsakliga ansvar är att producera varor och tjänster inom angivna områden så att:
*
kvalitet, leveranstid och kostnader överensstämmer med uppställda mål.
*
det alltid strävas efter att ständigt förbättra våra processer och flöden.
*
produktionen bedrivs på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt och att företagets miljöpolicy efterlevs.
I denna roll kommer du att vara en viktig del i att ta fram tillverkningsunderlag och förbättringsförslag samt montera produkterna för framtida försvarsförmåga. Du blir en del av ett Industrialiseringscenter där du arbetar mot ett specifikt projekt inom SAAB. Du kommer att vara en del av avdelningens utveckling framåt där dina arbetsuppgifter bland annat består av att bygga testenheter under pågående industrialisering. Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och ställer gärna upp där det behövs. Som en driven och självgående problemlösare ser du möjligheter där andra ser hinder, och du hittar alltid lösningar på utmaningar.
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Grundläggande förståelse för ritningar
• Erfarenhet av montagetätning och limning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Tjänsten är placerad i Linköping och resor kan förekomma. Arbetstiden är förlagd dagtid.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
