Noggrann administratör sökes till kortare uppdrag

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Piteå
2026-03-04


Visa alla administratörsjobb i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige

Är du en fena på excel och gillar att arbeta administrativt? Då kan detta vara jobbet för dig!

Vi söker en noggrann och uthållig person för ett tidsbegränsat uppdrag som administratör.
Arbetsuppgifterna består av att föra över manuella siffror från en excelrapport till ett affärssystem. Det handlar om strukturerad registrering, med fokus på exempelvis hållbarhetssiffror och produktinformation. Arbetet utförs på plats på kontoret hos kunden.
Uppdraget är tidskrävande men inte komplicerat, förutsatt att du arbetar metodiskt och följer instruktioner.
Arbetet är på deltid, ungefär två arbetsdagar per vecka. Detta är ett kortare uppdrag på ungefär en månad.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för rollen bör du vara:

Mycket noggrann och strukturerad

Ansvarstagande och självgående

Van vid att arbeta i Excel och administrativa system

Gärna vara van att arbeta med siffror

Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.

Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta)
972 54  LULEÅ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Emilia Bergstedt
emilia.bergstedt@studentconsulting.com

Jobbnummer
9777990

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):