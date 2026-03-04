Noggrann administratör sökes till kortare uppdrag
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Piteå Visa alla administratörsjobb i Piteå
2026-03-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Är du en fena på excel och gillar att arbeta administrativt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en noggrann och uthållig person för ett tidsbegränsat uppdrag som administratör.
Arbetsuppgifterna består av att föra över manuella siffror från en excelrapport till ett affärssystem. Det handlar om strukturerad registrering, med fokus på exempelvis hållbarhetssiffror och produktinformation. Arbetet utförs på plats på kontoret hos kunden.
Uppdraget är tidskrävande men inte komplicerat, förutsatt att du arbetar metodiskt och följer instruktioner.
Arbetet är på deltid, ungefär två arbetsdagar per vecka. Detta är ett kortare uppdrag på ungefär en månad.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för rollen bör du vara:
Mycket noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och självgående
Van vid att arbeta i Excel och administrativa system
Gärna vara van att arbeta med siffror
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9777990