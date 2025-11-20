NOD söker mötessekreterare på deltid!
2025-11-20
Är du en student som brinner för att skriva, lyssna och bidra till viktiga samhällsfrågor? NOD söker engagerade studenter som vill vara med och fånga upp idéer och perspektiv i dialoger mellan myndigheter och civilsamhället. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka samverkan och skapa värde för hela samhället. Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
NOD är en stödstruktur som initierar och driver samrådsprocesser mellan staten och civilsamhället. De arbetar för att skapa dialog och inflytande genom att samla in och sammanställa perspektiv från civilsamhällesorganisationer och föra dessa vidare till myndigheter och departement. Deras kansli består av fem personer, och de söker nu extra stöd för att hantera mötesprocesser.
Vi söker nu 1-2 driftiga och noggranna studenter för ett kvalificerat extrajobb med fokus på att anteckna och sammanställa diskussioner under möten. Uppdraget är perfekt för dig som vill få praktisk erfarenhet av arbete inom civilsamhället och myndighetsvärlden! Tjänsten kommer att innebära ett flexibelt schema som anpassas efter antalet möten som finns bokade.
• När du söker tjänsten ber vi dig bifoga en kort och anspråkslös text som du har skrivit. Kan vara en del av en skoluppgift, text till skoltidningen eller annat text som du anser passar. Inget avancerat krävs.
Du erbjuds
• Ett roligt och flexibelt extrajobb (antal arbetspass varierar från månad till månad)
• Ett jobb som ger goda insikter i samarbetet mellan civilsamhället och myndigheterna.
Dina arbetsuppgifter
• Anteckna vid möten (både fysiska och digitala) mellan civilsamhällesorganisationer och svenska myndigheter.
• Sammanfatta och renskriva diskussioner på ett sätt som fångar idéerna och gör dem användbara för rapportering.
• Bidra med stilistisk och analytisk förmåga i efterarbetet.
• I vissa fall bearbeta data och sammanställa underlag.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola på minst 50 %
• Har minst 1,5 - 2 år kvar av dina studier
• Har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Har ett flexibelt schema och kan arbeta utifrån NODs behov
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet som mötessekreterare
• Varit/ är aktiv i föreningslivetoch förstår förutsättningarnaför ideell sektor.
• Studerar statsvetenskap eller annan samhällsvetenskap
• Har erfarenhet av skrivande i någon form
• Tillgång till egen dator som kan användas under konsultuppdraget
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Analytisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
