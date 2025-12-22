NOC-tekniker, Teknisk specialist fokus på 5G
2025-12-22
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du får vara med och bygga upp en helt ny NOC-funktion? Nu söker vi en engagerad, drivande och lyhörd NOC-tekniker som vill bidra till stabil drift, effektiv övervakning och framtidens mobilnät inom Västra Götalandsregionen.
Ditt uppdrag
Som NOC-tekniker på VGR har du en central roll i att säkerställa stabil drift och hög kvalitet i vår nätverks- och radioinfrastruktur. Rollen erbjuder en unik möjlighet att vara med från början i utvecklingen av NOC-funktioner och kompetenser kopplade till VGR:s privata 5G-nät.
Du övervakar våra system, hanterar incidenter och initierar felsökning enligt etablerade rutiner, samtidigt som du dokumenterar åtgärder och följer upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem. I rollen ingår även att upptäcka och eskalera avvikelser enligt fastslagna processer samt att säkerställa att SLA och interna prioriteringsrutiner efterlevs.
Du bidrar aktivt med idéer, lösningsförslag och förbättringsinitiativ, där du tar hänsyn till både verksamhetens behov och hur förändringar påverkar våra arbetsprocesser. En viktig del av uppdraget är att arbeta proaktivt med förbättringar och optimering av mobilnätet för att förebygga incidenter och driftstörningar.
Rollen innebär också ett utvecklingsansvar för NOC-funktionen. Du bygger upp och förfinar rutiner, processer och arbetssätt som styr hur NOC hanterar övervakning, drift, prioritering och åtgärdsförslag. Du är delaktig i kravställning, implementation och konfigurering av EMS och tar fram relevanta övervakningsvyer.
Utöver det tekniska arbetet kan rollen även innefatta att koordinera och leda ett team av juniora NOC-tekniker samt hålla kunskapsdelningssessioner för supportorganisationen. Du bidrar dessutom till att identifiera kompetensbehov och definiera vilken kompetens VGR behöver för att kunna supportera, drifta och övervaka ett privat 5G-nät på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.
VGR erbjuder en hybrid arbetsplats (Göteborg med omnejd), vi ser att du skall vara 2-3 dagar per vecka fysiskt på plats i Mölndal.
Läs mer på NOC-tekniker, Teknisk specialist fokus på 5G
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-12-22
Månadslön
