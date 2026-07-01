NOC - Technical Operations Specialist
Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humanit Stockholm AB i Stockholm
, Enköping
, Östhammar
, Eskilstuna
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Är du en driven och kompetent NOC-tekniker? Hos oss kommer du ansvara för att övervaka vår kunds nätverksinfrastruktur, och säkerställa hög prestanda och säkerhet.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som NOC-Technical Operations Specialist kommer du att spela en central roll i att övervaka, underhålla och felsöka nätverksinfrastrukturen. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Kontinuerlig övervakning av nätverksprestanda och funktionalitet.
Identifiering och felsökning i realtid av nätverksrelaterade problem.
Ge teknisk support och eskalera problem vid behov.
Noggrann dokumentation av nätverksincidenter och lösningar.
Samarbete med andra NOC-tekniker och IT-specialister för att lösa komplexa problem.
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö med spännande teknikprojekt och möjlighet att växa i din karriär.
Du har förmodligen:
Grundläggande kunskaper inom Linux och systemadministration.
Erfarenhet av IT-support, servicedesk eller teknisk drift.
Förståelse för incidenthantering och felsökning i tekniska miljöer.
Erfarenhet av övervakningsverktyg som Grafana, Zabbix, Prometheus eller liknande.
Erfarenhet av virtualisering, exempelvis VMware eller KVM.
Kunskap inom ärendehanteringssystem som Jira eller ServiceNow.
Förmåga att arbeta strukturerat i en miljö med högt tempo och varierande arbetsbelastning.
Ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas inom drift och operations.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att arbeta skift (dag, kväll, natt och helg).
Du är förmodligen:
Lösningsorienterad - där du tar egna initiativ och kommer med lösningsförslag för att komma framåt i ditt arbete
Samarbetsvillig och kommunikativ - där du är vass på att skapa och underhålla kundrelationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor i teamet
Strukturerad - där du kan planera och lägga upp ditt arbete på ett noggrant och strukturerat sätt
💚 Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002293-2080495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
9987488