2026-03-26
NME tekniker - Karlstad
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss. Läs mer på www.nobina.se
Nu söker vi en NME Tekniker till trafikområde Värmland som kan hålla ordning och reda och se till att våra bussar rullar på ett säkert sätt. Att vara NME Tekniker på Nobina är mer än bara ett jobb - det är en spännande och varierande karriär med gott om möjligheter till personlig tillväxt.
Nobina är ett innovativt företag och var tidiga inom elektrifiering, vi introducerade autonoma bussar i linjetrafik och vi var först med Bus Rapid transport 24 meters dubbelledade bussar i Norden.
Vad innebär det att vara NME Tekniker på Nobina?
Du kommer att ha en stor del i hela Värmlands bussflotta gällande det förebyggande och avhjälpande underhållet på våra fordons IT-utrustning (miipsar, skärmar, skyltar, trygghetskameror, biljettmaskiner mm). Då vi nyligen utökat bussflottan med 51 nya elbussar med placering Karlstad finns det både äldre och nyare bussar att ansvara för. Därmed ett väldigt varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. På Nobina Värmland har vi idag ca 300 bussar som trafikerar hela Värmland.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du möter stressiga situationer och miljöer med lugn och trygghet. Att du är utåtriktad och flexibel och värdesätter samarbete med kollegor, men trivs även i att jobba självständigt när det krävs. För att jobba som NME Tekniker hos oss behöver du även:
Ha en teknisk gymnasialutbildning eller motsvarande
Ha god datavana.
Ha körkort för personbil (B)
Ha kunskap om IP baserade nätverk och erfarenhet av felsökning i lågspänningskretsar.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av montagearbete i fordon och att inneha D-körkort.
Vi erbjuder
Vi vet att mångfald och inkludering berikar både individer, grupper och oss som företag. Allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som jobbar på Nobina, likväl som samhället runt omkring oss, ska kunna växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.
På Nobina får du inte bara en gedigen introduktion utan även stora möjligheter till personlig och professionell utveckling som NME Tekniker. Vi tillhandahåller utbildningar som är skräddarsydda då vi är ett stort företag med oändliga möjligheter i hela Norden, anpassade efter din ambition och prestation.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Du rapporterar till underhållsledare.Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 2026-04-30
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Frågor gällande rekryteringsprocessen:
Sebastian Niittymäki, Underhållsledare, e-post: sebastian.niittymaki@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
