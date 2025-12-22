Nitext söker Trädgårdsmästare
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Nitext AB startades 2018 av två familjer med gedigen erfarenhet inom anläggnings- och trädgårdsbranschen. Sedan starten har verksamheten vuxit stadigt med fokus på tydlighet, struktur och omtanke - både om kunder, medarbetare och miljö. Oavsett uppdrag är ett korrekt utfört underarbete grunden för hållbara utemiljöer, ur såväl ett kvalitetsmässigt, ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. För att möta en ökad efterfrågan söker vi nu fler trädgårdsmästare till vårt växande team.
Du kommer att ingå i Nitexts trädgårdsteam och arbeta tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i varierande uppdrag hos både offentliga och privata kunder runt om i Stockholmsområdet.
Som trädgårdsmästare kommer du bland annat att:
Arbeta med plantering och etablering av perenner, buskar och träd
Utföra löpande skötsel och underhåll av utemiljöer såsom gräsklippning, häckklippning och ogräsrensning
Arbeta med bevattning och växtskydd
Delta i planering inför större trädgårds- och anläggningsprojekt
Ge kunder service och rådgivning kring trädgårdsskötsel
Ansvarsområden
I rollen som trädgårdsmästare ansvarar du för att våra kunders utemiljöer sköts och utvecklas med hög kvalitet och noggrannhet. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med teamet för att säkerställa att uppdragen genomförs enligt plan och med hänsyn till växternas behov och säsong. En viktig del av ansvaret är att bidra till ett professionellt bemötande gentemot kund, samt att arbeta på ett säkert och hållbart sätt med både maskiner, redskap och växtmaterial.
Önskad profil:
Utbildning inom trädgård, park eller motsvarande kunskaper
Praktisk erfarenhet av trädgårdsarbete
God kännedom om växter och skötsel av grönytor
Praktisk erfarenhet av maskiner och redskap
B-körkort (krav)
Vi söker dig som:
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus och som har ett genuint intresse för växter och hållbara utemiljöer. Du är självgående, noggrann och ansvarstagande, vilket är viktigt för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet även i det dagliga underhållet. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en positiv stämning i teamet. Din servicekänsla och vilja att hjälpa kunder gör att du kan ge goda råd och skapa långsiktiga relationer.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete i offentliga utemiljöer
Har tidigare arbetat med större planterings- eller skötseluppdrag
Start: April Arbetstider: Måndag-fredag 07.00-16.00 Placering: Kontoret är beläget i Botkyrka, arbetet utförs i Stockholmsområdet Anställningsform: Säsongsanställning, 1april-31oktober
