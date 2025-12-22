Nitext söker en Arbetsledare- Trädgård
2025-12-22
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Nitext grundades 2018 av två familjer med gedigen erfarenhet inom anläggnings- och trädgårdsbranschen. Företaget arbetar med helhetslösningar inom utemiljö där kvalitet, hållbarhet och ett väl utfört underarbete alltid står i fokus. Oavsett uppdrag är målet att skapa långsiktiga och hållbara utemiljöer - både ur ett kvalitetsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.På grund av ökad efterfrågan och fortsatt utveckling av affärsområdet trädgård söker vi nu en arbetsledare som vill vara med och driva verksamheten framåt.
Du kommer att ingå i vårt trädgårdsteam och arbeta nära både medarbetare, kunder och leverantörer. Rollen innebär ett tydligt ansvar för det dagliga arbetet inom trädgårdsverksamheten, där du blir en viktig länk mellan planering, utförande och uppföljning. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med möjlighet för egen utveckling liksom utveckling inom företaget.
Som arbetsledare inom trädgård kommer du bland annat att:
Leda och planera det dagliga arbetet för trädgårdsteamet
Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
Hantera beställningar, offertförfrågningar och kalkyler
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i det dagliga arbetet
Delta i praktiskt arbete vid behov, exempelvis vid större planteringar.
Ansvarsområden
I rollen som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och fördela arbetet inom trädgårdsverksamheten så att uppdragen utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du följer upp det arbete som utförs och säkerställer att det motsvarar både kundens förväntningar och företagets kvalitetskrav. En viktig del av ansvaret är att skapa god struktur i vardagen, bidra till en trygg arbetsmiljö och se till att säkerhetsrutiner efterlevs. Du har även ansvar för att introducera och handleda nya medarbetare samt att vara delaktig i verksamhetens utveckling genom att identifiera förbättringsområden och föreslå nya arbetssätt.
Önskad profil:
Utbildning eller dokumenterad erfarenhet inom trädgård, park eller grönyteskötsel
Erfarenhet av kalkyl och offertarbete, exempelvis skötselavtal och ÄTA-arbeten
Ledarskapserfarenhet
B-körkort (krav)
God kommunikationsförmåga på svenska
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och som trivs med att ta ansvar för både människor och resultat. Du är strukturerad och lösningsorienterad, vilket är viktigt för att kunna planera arbetet effektivt och hantera förändringar i vardagen. Med ditt engagemang och din servicekänsla skapar du goda relationer med både kunder och medarbetare. Du är flexibel och prestigelös, vilket gör att du vid behov gärna stöttar teamet även i det praktiska arbetet. Din förmåga att kommunicera tydligt och inspirera andra är avgörande för att skapa motivation, arbetsglädje och ett välfungerande team.
Meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete inom trädgårds- eller anläggningsverksamhet
Har arbetat med större skötseluppdrag eller offentliga miljöerPubliceringsdatum2025-12-22Övrig information
Start: I marsArbetstider: mån-fred 7-16Placering: Arbetet utgår ifrån kontoret i TumbaAnställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
