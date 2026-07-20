Nipanskolan, vikariesamordnare, deltid
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Skolassistentjobb / Sollefteå Visa alla skolassistentjobb i Sollefteå
2026-07-20
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
Nipanskolan är centralt belägen på norra sidan av Ångermanälven i Sollefteå tätort. Skolan har ca 450 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi är sammanlagt ett 60-tal anställda, alla yrkeskategorier inkluderade. Vid skolan finns ett flertal förstelärare, och kompetensen även i övrigt hos personalstyrkan är hög och värdesätts av skolledningen . Skolan är också en av Mittuniversitetets partnerskolor för dess lärarutbildning.
På Nipanskolan jobbar vi kontinuerligt med gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Årets fokus har legat på Klassrumsledarskap, och ett av syftena med detta har varit att utveckla det kollegiala lärandet, ett arbete som fortsätter kommande läsår.
Nipanskolan är en relativt stor enhet som skapar ett antal fördelar, bland annat:
• starka ämneslag med flera lärare som undervisar i samma ämne.
• en väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och tillgång till skolpsykolog.
• goda möjligheter till stadieövergripande samarbeten
• ett välfungerande skolbibliotek med daglig bemanning
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Inför läsåret 26/27 rekryterar vi nu en vikariesamordnare, ett nyckeluppdrag i vår organisation. Som vikariesamordnare har du i uppdrag att träffa och rekrytera, kalla in och schemalägga timvikarier samt sköta administrationen runt detta. I uppdraget ingår visst arbete på kvällar och tidiga morgnar.
Du jobbar också nära våra skolvärdar, och samarbetar med dem med ett visst stöd till våra elever. Observera att frågor om tjänsten bara kommer att kunna besvaras i begränsad omfattning, och enbart via mail under annonstiden.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig eller lämplig. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande. Ett brett kontaktnät underlättar uppdraget.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 .
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332158". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Nipanskolan
Håkan Byström hakan.bystrom@utb.solleftea.se 0620-68 26 24 Jobbnummer
10006532