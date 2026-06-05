Nikita Hair Borlänge söker trainee
Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Borlänge Visa alla hälsojobb i Borlänge
2026-06-05
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Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr? ⭐
På Nikita Hair i Borlänge Kupolen arbetar ett superhärligt gäng med drivna frisörer!
Vi har nu möjlighet att utöka vårt team och söker en trainee som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss! ❤️
Här blir du en del av ett glatt team som sätter kunden i fokus, vill utvecklas - och har väldigt roligt tillsammans! 🙂
Vem är du?
Utbildad trainne(gymnasial eller privat utbildning) 💇
Serviceinriktad med kunden i fokus
Stor passion för frisöryrket
Vad erbjuder vi dig?
En härlig arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla! ❤️
Trygga lönevilkor och branschens bästa personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
Utbildningar och personlig utveckling
Teamaktiviteter och gemenskap!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
#Sverigesbästafrisörarbetsplats
Vi söker dig som gått godkänd frisörskola som nu är trainee och önskar att arbeta i en aktiv miljö där du får utveckla din talang tillsammans med inspirerande människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nikitagruppen Sverige AB
(org.nr 556695-6404)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Raise gruppen - Nikita Hair Kontakt
SC
Jennifer Delen Jennifer.Delen@nikitahair.se Jobbnummer
9949506