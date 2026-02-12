Newhouse söker butikssäljare
Newhouse Design AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-02-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newhouse Design AB i Jönköping
, Borås
, Linköping
, Göteborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Newhouse söker butikssäljare till vår butik i Jönköping
Är du en driven och resultatinriktad säljare som älskar att överträffa mål och skapa enastående kundupplevelser? Har du en naturlig känsla för försäljning och trivs med att arbeta i butik? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Vi söker en driven och positiv butikssäljare till vår butik. Som säljare hos oss är din främsta uppgift att maximera försäljningen och ge varje kund en förstklassig upplevelse - så att de lämnar butiken nöjda och inspirerade.
Vi söker dig som:
• Älskar försäljning och brinner för att ge bästa möjliga kundservice.
• Är positiv, engagerad och trygg i din säljroll.
• Har en god känsla för stil och mode.
• Är social och har lätt att skapa relationer och bygga förtroende.
• Drivs av att överträffa kundens förväntningar och alltid strävar efter merförsäljning.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Placeringsort: Jönköping, Lantmätargränd
Omfattning: Ca 10-12 timmar per vecka (deltid)
Start & arbetstider: så snart som möjligt, varierande tider enligt schema, vardagar och helgerKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom mode
• Avslutad gymnasieutbildning
• Flytande svenska och engelska (fler språk är meriterande)
Om Newhouse
Newhouse är ett svenskt premiumvarumärke inom mode, grundat 1986, som erbjuder klassiska och tidlösa plagg av högsta kvalitet. Med egna butiker, e-handel och återförsäljare i Norden och Europa fokuserar vi på att erbjuda stilfulla och välgjorda plagg som håller över tid.Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till: gunnel.frick-stahm@newhouse.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Vänliga hälsningar,
Teamet på Newhouse i Jönköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: gunnel.frick-stahm@newhouse.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Newhouse Design AB
(org.nr 556923-9782), https://www.newhouse.se/
Lantmätargränd 15 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Jobbnummer
9738474