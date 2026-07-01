New Business Manager till LeanOn AB
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2026-07-01
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LeanOn söker en självgående och affärsdriven New Business Manager som vill ta ett helhetsansvar för vår nyförsäljning och vara med och driva bolagets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som New Business Manager ansvarar du för LeanOns nyförsäljning genom att skapa relationer, utforska kundbehov och identifiera nya affärsmöjligheter. Dina prospects kommer främst att vara banker, fondbolag, värdepappersbolag och andra relevanta aktörer inom finansbranschen och närliggande branscher. Affärsmöjligheter finns även utanför Sverige.
Detta är en operativ roll där rätt kandidat trivs med en hög aktivitetsnivå och förväntas lägga en stor del av sin tid utanför kontoret, exempelvis på kundmöten, mingel, branschevenemang och andra relevanta aktiviteter. Du behöver trivas med att själv skapa möten, driva outreach, bygga pipeline och ta ansvar för att affärsdialoger rör sig framåt.
Du kommer initialt inte att ha personalansvar, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta självständigt och ta eget ansvar för hela säljprocessen. I kunddialoger och mer tekniska möten får du stöd av seniora kollegor med djup produkt- och teknisk kompetens. Rollen kräver därför inte att du själv är teknisk expert, men du behöver kunna förstå kundens behov, ställa rätt frågor och översätta tekniska lösningar till tydligt affärsvärde.
Det här är en möjlighet för rätt person att sätta sin prägel på LeanOns nyförsäljning, utveckla best practice för vår säljprocess och vara med och bygga nästa fas i bolagets kommersiella utveckling.
På sikt kan det finnas möjlighet att växa in i ett större och mer strategiskt ansvar, exempelvis kopplat till våra befintliga kundkonton.
Primära ansvarsområden
Driva LeanOns nyförsäljning från första kontakt till signerat kundavtal.
Självständigt ansvara för prospektering, lead origination, kundmöten och behovsanalys.
Bidra till att öka kännedomen om LeanOn och våra erbjudanden inom relevanta målgrupper.
Representera LeanOn vid evenemang, i nätverk och i andra relevanta sammanhang.
Ansvara för den fortsatta utvecklingen av LeanOns säljprocess, inklusive användningen av HubSpot.
Arbeta nära LeanOns CPO och kundansvariga för att säkerställa att marknadsinsikter, kundbehov och affärsmöjligheter omsätts till rätt produktprioriteringar.
Vem vi söker
Vi söker dig som drivs av att själv skapa affärer och som har en naturlig nyfikenhet på kunders behov. Du vet hur man driver komplexa B2B-säljprocesser och är inte beroende av en stor säljorganisation omkring dig. Du motiveras av att bygga struktur, skapa framdrift och ta ansvar för resultat.
Du är självgående, uthållig, orädd och kommersiellt stark. Du kan öppna dörrar, skapa förtroende hos seniora beslutsfattare och driva affärer framåt även när säljcyklerna är långa och lösningarna komplexa.
För att lyckas i rollen tror vi att du har ett starkt eget driv, hög aktivitetsnivå och förmåga att kombinera relationsskapande med struktur och tydlig uppföljning. Det finns en mängd befintliga dialoger med potentiella nya kunder som kan följas upp direkt. Efter några månader förväntas du ha etablerat en tydlig och större pipeline, skapat nya kunddialoger inom prioriterade segment och bidragit till att vidareutveckla LeanOns säljprocess.
Krav för rollen
Erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning, gärna inom fintech, bank, finans, försäkring, SaaS, IT-konsulting eller komplexa systemlösningar.
Dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning och att bygga pipeline från grunden.
Förmåga att driva hela säljprocessen från lead origination till signerat avtal.
Erfarenhet av att sälja till seniora beslutsfattare.
God förståelse för komplexa säljprocesser med flera stakeholders och ofta långa säljcykler.
Förmåga att förstå tekniska lösningar och förklara deras affärsvärde på ett tydligt sätt för kunder.
Strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera, följa upp och skapa framdrift i flera parallella dialoger.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
En naturlig förmåga att bygga relationer och nätverk, bland annat via LinkedIn.
Meriterande
Personligt nätverk inom relevanta segment, exempelvis bank, finans, börs, fond, wealth management, försäkring eller pension.Publiceringsdatum2026-07-01Dina personliga egenskaper
Relationsskapande, nyfiken och förtroendeingivande.
Mycket självgående och ansvarstagande.
Affärsdriven och resultatorienterad.
Orädd i nykundsbearbetning.
Strukturerad, uthållig och långsiktig.
Prestigelös doer som är beredd att göra det arbete som krävs.
Rapportering och organisatorisk placering
Rollen rapporterar till VD och ingår i LeanOns ledningsgrupp. Rollen är baserad i Stockholm.
Rollen har initialt inget personalansvar. Fokus ligger på att självständigt driva och utveckla nyförsäljningen.
Om LeanOn
LeanOn är techpartnern som hjälper några av Nordens största banker, börser, fondbolag och värdepappersbolag med startklara lösningar särskilt anpassade för finansbranschen. Med gedigen kunskap och full koll på branschens krav levererar vi moderna systemlösningar för bolag som vill stärka sin konkurrenskraft och sitt kunderbjudande.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där trivsel och utveckling alltid står i fokus. Något vi är väldigt stolta över är att LeanOn 8 år i rad har certifierats som ett Great Place To Work. Hos oss finns en kamratlig och trevlig stämning i teamet där vi delar med oss av kunskap och idéer, ordnar regelbundna after works och techluncher och åker på gemensamma konferensresor.
Vi har kontor i Stockholm och Uppsala och bekostar resor mellan de två kontoren för att göra det enkelt att samarbeta.
Hos LeanOn får du
Fast lön med möjlighet till årlig bonus
Pension & försäkringar
Fullt friskvårdsbidrag
Föräldralön
Årlig kompetenspott
Möjlighet att välja din egen arbetsutrustning
Betald pendling mellan våra kontor i Stockholm och Uppsala
Anställningsprocess
Är du den vi söker? Sänd då in din ansökan. Sista ansökningsdag 15 juli. Urval och intervjuer genomförs löpande och processen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om rollen eller processen kan du kontakta HR-ansvarig hos LeanOn, Emma Karlson Mokoena, emma.karlson@leanon.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leanon AB
(org.nr 556554-1595)
Gamla Brogatan 26 (visa karta
)
103 59 STOCKHOLM Arbetsplats
LeanOn Jobbnummer
9987845