New Business Manager
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2026-06-29
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New Business Manager till Pool – Vill du bygga affärer som gör verklig skillnad?
Det finns säljarroller där du säljer en produkt. Sedan finns det roller där du säljer idéer, utmanar etablerade sanningar och hjälper företag att utvecklas på riktigt.
Nu söker Pool en New Business Manager. Det är en nyckelroll för dig som vill bygga bolagets kommersiella motor, skapa en stark pipeline och utveckla långsiktiga relationer med några av Sveriges mest intressanta företag.
Här får du representera en välrenommerad byrå med över 28 års erfarenhet, ett starkt strategiskt erbjudande och kunder som ser kreativ kommunikation som en avgörande del av sin affär.
Om du drivs av uppsökande försäljning, älskar att skapa nya affärer och vill arbeta i en miljö där affärer, strategi och kommunikation möts kan detta vara din nästa utmaning.
Om Pool
Pool har sedan 1998 hjälpt företag att bygga starkare varumärken och skapa kommunikation som engagerar, berör och driver affären framåt.
Byrån kombinerar strategisk affärsutveckling med kreativ kommunikation och hjälper sina kunder hela vägen – från varumärkesstrategi och affärsutveckling till kampanjer och andra kommunikationsinsatser.
Pool arbetar främst med större företag som söker långsiktiga samarbeten inom kommunikation, varumärke och affärsutveckling.
Bolaget består idag av cirka 14 engagerade medarbetare i inspirerande lokaler på Surbrunnsgatan i Stockholm. Kulturen präglas av nyfikenhet, prestigelöshet, kreativitet och en stark övertygelse om att bra idéer och starka upplevelser skapar framgångsrika varumärken.
Om rollen
Som New Business Manager ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och bygga en långsiktig pipeline av framtida kunder.
Du arbetar proaktivt med att identifiera, kontakta och utveckla relationer med marknadschefer, VD:ar och andra beslutsfattare i större företag. Du driver dialogerna framåt, kvalificerar affärsmöjligheter och vet när rätt specialist från Pool ska involveras för att ta affären vidare.
Du blir den som öppnar dörrarna till framtidens kunder och bidrar till att utveckla Pools framtida försäljningsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Identifiera och bearbeta nya kunder
Bygga och utveckla en långsiktig säljpipeline
Kontakta marknadschefer, VD:ar och andra beslutsfattare
Driva nykundsbearbetning via telefon, LinkedIn, nätverk, event och möten
Boka och förbereda kundmöten
Kvalificera affärsmöjligheter utifrån behov, potential och beslutsprocess
Presentera Pools erbjudande på ett affärsmässigt och inspirerande sätt
Identifiera kundens affärsutmaningar och koppla dem till Pools erbjudande
Ansvara för struktur och uppföljning i CRM
Följa upp leads från marknadsaktiviteter
Samordna offertprocesser tillsammans med kollegor
Rapportera pipeline och aktiviteter löpande
Använda AI och moderna digitala verktyg i försäljningsarbetet
Vi söker dig som
Du har minst tre till fem års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning med dokumenterat goda resultat. Du är van vid nykundsbearbetning och konsultativ eller komplex tjänsteförsäljning och känner dig trygg i dialogen med seniora beslutsfattare.
Du förstår att Pool säljer förtroende, idéer och strategisk kompetens, och har förmågan att avgöra när rätt specialist ska involveras för att utveckla affären.
Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet av konsultativ B2B-försäljning
God affärsförståelse
Erfarenhet av CRM och strukturerad pipelinehantering
Vana att arbeta självständigt mot tydliga mål
Intresse för AI och moderna säljverktyg
Erfarenhet från kommunikations-, marknads-, konsult- eller byråbranschen är meriterande men inget krav.
Som person
Du är en självgående och affärsdriven person som älskar försäljning och motiveras av att skapa nya affärer. Du bygger snabbt förtroende, är nyfiken, analytisk och vågar utmana kunder med relevanta frågor.
Du trivs med högt tempo, uppsökande försäljning och en kreativ miljö där relationer, idéer och struktur går hand i hand. Du håller dig gärna uppdaterad kring utvecklingen inom kommunikation, AI, teknik och samhälle för att skapa relevanta dialoger med kunder.
Pool erbjuder
Hos Pool får du möjlighet att bli en av företagets absolut viktigaste personer i nästa fas.
Du kommer in i ett bolag med ett starkt varumärke, ett tydligt erbjudande och en kultur där kvalitet, kreativitet och långsiktighet står i centrum.
Du får arbeta nära grundarna och teamet och blir en viktig del av företagets fortsatta tillväxtresa.
Vi erbjuder dig:
En strategiskt viktig nyckelroll med stort eget ansvar
Möjlighet att bygga upp och utveckla företagets framtida försäljningsarbete
Nära samarbete med några av branschens mest erfarna strateger
Ett kreativt och inspirerande arbetsklimat
Moderna arbetssätt med AI, CRM och digitala säljverktyg
Fast lön i kombination med bonus/provisionsmodell
Centralt beläget kontor i Stockholm
Framför allt erbjuder vi möjligheten att representera ett företag med en tydlig värdegrund och en genuin ambition att hjälpa kunder att bli mer relevanta, mer uppskattade och mer framgångsrika.
Om processen
I denna rekrytering samarbetar Pool med Made for Sales. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Surbrunnsgatan 33 (visa karta
)
113 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Pool Kommunikationsbyrå Kontakt
Försäljningschef
Lisen Olander lisen.olander@madeforsales.se 0707223346 Jobbnummer
9984251