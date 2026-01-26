Nevotex söker en Customer & Marketing Support
2026-01-26
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiebolaget Nevotex i Nässjö
Vi söker dig som trivs i en bred och varierad roll där kundsupport möter marknad. Som Customer & Marketing Support blir du en viktig stödfunktion i det dagliga arbetet och fungerar som länken mellan kundsupport, marknad och produktorganisation. Du bidrar till att vår kundinformation, webb och digitala material alltid är korrekta, uppdaterade och relevanta. Rollen passar dig som har öga för struktur, gillar kommunikation och vill arbeta med både administration, system och innehåll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Administrera kundregister och webbkonton samt stötta kundsupport i ärenden och order.
Hjälpa marknad med produktinformation, text- och bildmaterial samt uppdatering av hemsida och e-handel.
Hantera nyhetsbrev, översättningar och enklare bild- och textmaterial, samt fotografera produkter vid behov.
Allt arbete syftar till att säkerställa att information och digitalt innehåll alltid är korrekt, lättillgängligt och uppdaterat för både kunder och interna kollegor.
Är du...
Noggrann, strukturerad och kommunikativ? Tycker du om att arbeta i en varierad vardag där varje dag kan se lite olika ut? Då kan det här vara rollen för dig. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har lätt för att samarbeta och är nyfiken på att lära dig nya system och verktyg.
Vi förväntar oss av dig:
Att du tar ansvar för att information är korrekt och uppdaterad.
Att du arbetar strukturerat men samtidigt flexibelt och bidrar till ett effektivt informationsflöde mellan kundsupport, marknad och produkt.
Att du är lyhörd, lösningsorienterad och har en kommunikativ och serviceinriktad inställning.
Meriterande
Erfarenhet från möbel- eller textilindustrin, särskilt B2B, ger en fördel eftersom man snabbare förstår produktsortiment, material och kundbehov.
Grundläggande Excel- och databehandlingskunskaper.
Flytande svenska och engelska.
Stämmer ovanstående beskrivning in på dig? Skicka då ditt CV och personliga brev till jobb@nevotex.se
redan idag!
Nevotex Group består av bolag verksamma i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Litauen. Huvudkontoret finns i Nässjö och våra produkter och tjänster säljs över hela världen. I Nevotex sortiment finns allt från möbel- och gardintyger till tekniska vävar och läder med flera olika egenskaper och användningsområden. Bolaget har även ett brett utbud av funktions- och förbrukningsmaterial, professionella tapetserarverktyg samt ett flertal tjänster som hjälper kunden att nå perfekt resultat.
Sista dag att ansöka är 6 februari 2026 (urval sker löpande).
Plats: Nässjö
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Kontaktperson: Customer support manager, Erica Bele erica.bele@nevotex.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@nevotex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Customer & Marketing Support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Nevotex
(org.nr 556220-7752), https://nevotex.se/om-oss/nevotex-group
Brogatan 12 (visa karta
)
571 41 NÄSSJÖ Kontakt
Erica Bele erica.bele@nevotex.se Jobbnummer
9704197