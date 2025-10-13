Nevo Maskin söker en fältmekaniker!
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-10-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Är du en praktiskt lagd problemlösare som trivs ute på fältet? Vill du arbeta med stora maskiner, ha varierade arbetsdagar och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat och stöttande team? Då kan det här vara jobbet för dig!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Nevo Maskins räkning en servicetekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Nevo Maskin.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nevo Maskins önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Generösa förmåner
Starkt team, med laganda och god företagskultur
Flexibilietet och delaktighet - du har möjlighet att vara med och påverkaPubliceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som fältmekaniker arbetar du med service, reparation och underhåll av entreprenadmaskiner - ofta direkt ute hos kund. Du är van att ta ansvar, lösa problem på plats och kommunicera med både kunder och kollegor. Tjänsten innebär bland annat planerade resor inom Norrland (Skellefteå-Gällivare) men sällan med övernattningar. Du får vara med och påverka resplaneringen och jobbar alltid nära teamet.
Arbetsuppgifterna se ut som följande:Utföra service och reparationer av tunga maskiner och hydraulcylindrar
Felsökning och problemlösning ute hos kund
Dokumentera arbetet i system
Planera och genomföra dagsresor inom regionen
Skapa goda relationer med kunder och säkerställa hög service
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Nevo Maskin. Vi söker dig som är lösningsorienterad och har ett naturligt driv att hjälpa andra. Du har gärna erfarenhet av att skruva i tunga maskiner - men viktigast är att du är en trygg och nyfiken person som vill utvecklas. Du trivs med frihet under ansvar, är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Du är en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap, stöttar andra och bidrar till en god stämning - oavsett om det handlar om att säga hej på morgonen eller kavla upp ärmarna när det behövs. Du är även prestigelös och gillar variation i arbetsuppgifterna.
Krav för tjänsten
B-körkort
Flytande svenska i både tal och skrift.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: LuleåURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson - alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Nevo Maskin AB Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9553381