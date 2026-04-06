Neuropsykiatrimottagning Väster söker psykolog!
2026-04-06
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Neuropsykiatrimottagning Väster är en del av det nybildade verksamhetsområdet Neuropsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder allt från bassjukvård till högspecialiserad rikssjukvård med fokus på hög patientsäkerhet och god tillgänglighet.
På Neuropsykiatrimottagning Väster utreder och behandlar vi ADHD och Tourettes. Vi utreder även autism och behandlar även psykiatrisk samsjuklighet, framförallt i affektiva sjukdomar. Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du brett med både utredning och behandling av ADHD, Tourettes syndrom och psykiatrisk samsjuklighet (främst affektiva tillstånd).
I rollen ingår:
Neuropsykiatriska utredningar: Utredning av adhd, autism och tourettes.
Behandlingsinsatser: Grupp- och individuella behandlingar, såsom Safren, DBT, Unified Protocol, men även andra evidensbaserade behandlingar för tillämpliga sjukdomstillstånd.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som trivs i en miljö där patienten alltid är i centrum. Du är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att möta enskilda patienter med lyhördhet och finess.
Vi söker dig som:
Har god administrativ förmåga och är noggrann i ditt arbete.
Trivs med att samarbeta i team men också arbetar självständigt med både utredning och behandling.
Är lösningsfokuserad, flexibel och har ett genuint intresse för att utveckla vården.
Tidigare erfarenhet av målgruppen (utredning eller behandling) är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra till vårt positiva arbetsklimat.
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats med låg personalomsättning och möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter.
Moderna lokaler: Centralt läge vid Järntorget med tillgång till eget gym på arbetsplatsen.
Karriärutveckling: Stora möjligheter till specialisering och kompetensutveckling; i en stor organisation där man på sikt kan få arbeta med nya patientgrupper om sådant intresse infinner sig i framtiden.
Forskningsmöjligheter: Verksamheten har en stor forskningsaktivitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal Kontakt
Sveriges psykologförbund, Anders Ordqvist anders.ordqvist@vgregion.se 070-7520739
9838170