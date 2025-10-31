Neurolog - fast tjänst utifrån dina preferenser
2025-10-31
Är du neurolog och vill hitta en fast tjänst som matchar dina önskemål och erfarenheter?
Vi på Dignus Medical samarbetar med både offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige och hjälper dig att hitta rätt tjänst, utifrån dina kompetenser, mål och livssituation.
Vi utgår från dig
Vill du arbeta dagtid utan jour, eller trivs du bäst i en kombinerad tjänst med kliniskt ansvar och utvecklingsarbete?Oavsett om du söker bredd eller fördjupning inom neurologin hjälper vi dig att hitta en arbetsplats som motsvarar dina preferenser och ger rätt balans mellan arbete och privatliv.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistbevis inom neurologi.
Har bred klinisk erfarenhet och vill bidra i en stabil och utvecklingsinriktad miljö.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Dignus Medical erbjuder
Vi erbjuder personlig rådgivning och individuell matchning till fasta tjänster inom neurologi över hela Sverige.
En och samma rådgivare följer dig genom hela processen, från första samtal till anställning.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag, så ser vi vilka tjänster som bäst matchar din profil och dina preferenser.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen där vi delar resan från starten till idag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Kletor Sverige AB (org.nr 556903-1197)
Dignus Medical
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se
9583640