Neurokirurgavdelningen 85E söker undersköterskor
2025-10-01
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi har ett stort upptagningsområde då vi är en av sex högspecialiserade neurokirurgiska kliniker i Sverige och vi tar emot både planerade och akuta patienter dygnet runt. Patienterna som vi vårdar har blödningar i huvudet, tumörer i hjärnan och ryggen, skador på ryggraden, kärlmissbildningar och hydrocefalus.
Ditt uppdrag
Hos oss ansvarar du tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för den pre- och postoperativa vården av patienter i fräscha lokaler. Här kan du räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng med blandade åldrar, kön och erfarenheter. Vi stöttar varandra och hjälps åt. Du är aldrig ensam!Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst tre års erfarenhet från slutenvården som undersköterska. Erfarenhet av kirurgisk vård är meriterande, dock förväntas du ha kunskap och dokumenterad erfarenhet kring basal omvårdnad samt specifik omvårdnad så som katetersättning, blodprovstagning samt kunna ta manuella kontroller. Då du arbetar som ensam undersköterska i våra team, behöver du erfarenhet och kunskap kring dokumentation samt god planering av ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Din kompetens
Du tycker om att arbeta med patienter och dess anhöriga. Du sätter patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Hos oss är det ett stort flöde av patienter vilket ställer krav på att du är flexibel och har en förmåga att prioritera ditt arbete.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en provanställning i 6 månader med chans till tillsvidareanställning på hel-/deltid. Introduktionen anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter. Då vi tillämpar individschema har du stor möjlighet att styra över din arbetsvecka. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För din utvecklings skull har vi även regelbundet schemalagda utbildningsdagar där vi i grupp fördjupar oss inom aktuella ämnen. Vi har en intern fördjupningskurs i neurokirurgi för undersköterskor och sjuksköterskor på sex heldagar. Denna kurs går terminsvis och all personal erbjuds att gå. Som undersköterska har man även möjlighet att få gå Grund-us som är en systematisk yrkesintroduktion för den somatiska slutenvården på Akademiska sjukhuset med praktisk färdighetsträning och föreläsningar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
För att få ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Cornelia Moström, 018-611 40 48
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
