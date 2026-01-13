Networking Engineer / Nätverkskonsult - Tele2, Norrköping
2026-01-13
Som Nätverkskonsult på Tele2 befinner du dig inom teknikens framkant! Vi erbjuder dig en roll där du får arbeta i spännande och varierande projekt i Tele2s kunders miljöer inom Enterprise segmentet. För att tillgodose och möta våra kunders behov så behöver vi säkerställa att vi har marknadens vassaste nätverkskonsulter, kompetensutveckling är därför en stor del av Tele2s erbjudande till dig, där vi möjliggör tid för utbildning och nya certifieringar. Vi behöver nu fylla på med en Nätverksspecialist med placering i Norrköping.
På Tele2 Företag (B2B) arbetar vi varje dag för att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter genom vår breda portfölj av it- och telekomrelaterade produkter och tjänster. Med ett team av kunniga experter hjälper vi kunder inom privat och offentlig sektor att digitalisera sin verksamhet, bli mer hållbara och uppnå sin affärspotential. Vi söker nu nya medarbetare till vårt framgångsrika team som bidrar till vår tillväxt, förstklassiga kundupplevelser och högt engagemang.
Om Rollen
Networking Professional Services på Tele2 består av nätverkskonsulter samt även driftpersonal utspridda över hela Sverige. Vi är en del av Networking & Security inom B2B och våra kunder finns både inom den privata och offentliga sektorn. Du kommer att arbeta i ett team med kompetenta men framför allt väldigt trevliga och hjälpsamma kollegor. Du erbjuds en plats i en flexibel, prestigelös organisation som präglas av högt engagemang och där din kompetens kommer att göra skillnad.Här kan du se en kort videointervju med en av våra nätverkskonsulter:Möt Rhys, Nätverksspecialist på Tele2 Företag - YouTube
Som Nätverkskonsult på Tele2 kommer du i huvudsak att vara fokuserad på projektarbete och konsultinsatser som nätverksspecialist, arkitekt och designstöd inom Enterprise Networking området. Du kommer primärt att arbeta med områden såsom säkerhet, routing/switching, SD Wan och trådlöst, men även andra uppdrag kan förekomma. Du kommer att arbeta med stora kunder som ständigt utvecklas och befinner sig i teknikens framkant.Rollen är placerad i Norrköping och vi erbjuder en hybrid arbetsplats.Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Vem är du?För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med installationer, konfigureringar samt drift av kommunikationslösningar, främst baserad på Ciscos och/eller Fortinet produkter. Du har även förmåga och/eller erfarenhet att agera som konsult och projektmedlem.
Vidare ser vi att du:
- Har några års erfarenhet av att jobba med nätverksprodukter, routing/switching,
- Har en kunskapsnivå inom Cisco som ligger på motsvarande CCNA och CCNP
- Kan uttrycka dig väl i skrift och tal på såväl svenska som engelska.
- Har en eftergymnasial utbildning inom nätverkskommunikation eller motsvarande
- Innehar B-körkort
- Är svensk medborgare då säkerhetsklassat arbete kan förekomma
Meriterande
- Det är meriterande om du är certifierad inom Cisco CCNA/CCNP eller CCIE samt även inom Fortinet.
- Har du kunskaper inom trådlösa lösningar och säkerhet är det fördelaktigt.
- Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av datacenterlösningar.
Som person är du en lösningsfokuserad lagspelare med ett starkt eget driv som proaktivt tar initiativ. Du arbetar strukturerat och metodiskt för att leverera högkvalitativa nätverkslösningar och bidra till teamets gemensamma framgång.
Några ord från rekryterande chef
Mitt namn är Göran Thingvall och jag är ledare för vårt kompetenta och ambitiösa team inom Networking Professional Services region east. Vi är ett flexibelt och prestigelöst team som präglas av högt engagemang där din kompetens kommer att göra skillnad. Din vardag kommer att vara varierande där du kommer arbeta tillsammans med våra stora kunder. Utveckling är stor och teamet är bjussiga på att dela med sig av sin expertis och inte minst har vi kul tillsammans! Välkommen att joina vårt team!
Varför Tele2
-
På Tele2 främjar vi en kreativ och flexibel arbetsmiljö. Hos oss har vi en kultur där teamwork och inkludering leder vägen framåt och du uppmuntras att vara dig själv som den unika person som just du är.
-
Varje medarbetare är viktig och varje individs arbete har en stor påverkan för företagets framgång. Vi vill att du skall växa och du ges möjligheter till utveckling genom exempelvis interna karriärvägar.
-
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Intresse och ansökan
Vill du bli en del av Tele2s värderingsstyrda och inkluderande företagskultur? Tryck då på "ansök" och låt oss ta reda på om vi är en match!
Om du har några specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på annelie.sjogren@tele2.com
Vänligen notera dock att i enlighet med hantering av personuppgifter (GDPR) har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
