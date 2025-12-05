Network Specialist
e-academyhub AB / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2025-12-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos e-academyhub AB i Sundsvall
, Lidingö
, Luleå
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
VI SÖKER EN SENIOR NETWORK SPECIALIST - OMEDELBAR START!
Placering: Sundsvall | 100 % Onsite | Kritisk infrastruktur
Är du en av Sveriges vassaste nätverksspecialister och vill vara med och driva säker drift i en modern, komplex och affärskritisk IT-miljö?
Då behöver vi dig - nu.
Vi söker en erfaren Network Specialist som brinner för robust infrastruktur, avancerad felsökning och hög säkerhet. Du kommer arbeta i en miljö där tillgänglighet, redundans och korrekt trafikflöde är helt avgörande för verksamheten. Rollen är tekniskt bred och kräver djup kompetens inom routing, switching, brandväggar, segmentering, lastbalansering och analys.
Uppdragets innehåll
Som Network Specialist blir du en nyckelperson i förvaltningen och utvecklingen av hela organisationens nätverk. Du kommer vara delaktig i både daglig drift och design av framtida plattformar.
Teknikstack & Plattformar
Du kommer bl.a. att arbeta med:
• Cisco (Catalyst, Nexus, ISR/ASR)
• Palo Alto Networks, Fortinet eller motsvarande brandväggsplattformar
• Layer 2/3: VLAN, trunking, spanning tree, HSRP/VRRP, DHCP, ARP
• Routingprotokoll: BGP, OSPF, EIGRP
• Network Access Control (802.1X, radius, certifikat)
• VPN (Site-to-site & Remote Access)
• SD-WAN
• Monitoring & loggning (NetFlow, SNMP, Syslog, Wireshark)
• Lastbalansering och proxytjänster (t.ex. F5 - starkt meriterande)
• DNS, NTP, IP-planering, segmentering & Zero Trust-principerPubliceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar bland annat för:
• Drift, underhåll och vidareutveckling av nätverksplattformar
• Avancerad felsökning i komplexa nätverk
• Kapacitetsplanering, design och förbättringsarbete
• Hantering av incidenter, problem och förändringar
• Implementering av säkerhetskrav, hårdning och segmentering
• Trafikanalyser, optimering och flödeskontroll
• Livscykelhantering, firmware/OS-uppgraderingar
• Stöd till projekt, applikationsteam och infrastrukturkollegor
• Dokumentation och arkitekturöversikter
• Omvärldsbevakning och rådgivning inom nätverksteknik och säkerhet
Det här är en roll där du får stort tekniskt ansvar och stor möjlighet att påverka plattformens kvalitet och utveckling.
Skallkrav (måste uppfyllas)
För att vara aktuell ska du:
Uppnå kompetensnivå 4 (senior)
Ha minst 4-5 års erfarenhet av avancerad nätverksdrift i större miljöer
Ha dokumenterad erfarenhet av:
• Cisco eller motsvarande enterprise-nätverk
• Routing & switching på avancerad nivå
• DNS, DHCP, IP-adressering och nätverksdesign
• Brandväggsadministration och säker nätverksarkitektur
• Troubleshooting på expert-nivå (paketspårning, analys, loggar)
• Arbete i säkerhetsklassade eller kritiska IT-miljöer
Kunna arbeta onsite i Sundsvall enligt krav
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Börkrav (mycket meriterande)
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av:
F5 BIG-IP (LTM, GTM, APM, ASM/WAF)
SD-WAN, t.ex. Cisco, Fortinet, VMware
Automation: Ansible, Python, PowerShell
IaaS/molnnätverk: Azure, AWS, hybrid-lösningar
Network Access Control (802.1X, ClearPass, ISE)
Design av redundans, failover och HA-kluster
ITIL-processer och arbete med Change/Incident/Problem
Erfarenhet av nätverkssäkerhet & Zero Trust
Har du dessutom arbetat med trafikoptimering, proxies, lastbalansering eller API-säkerhet, så är det en stor fördel.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Arbetar strukturerat och metodiskt
• Är trygg i beslutsfattande i komplexa miljöer
• Kommunicerar tydligt och professionellt
• Har mycket hög säkerhetsmedvetenhet
• Trivs i roller där du förväntas vara expert och rådgivare
• Tar ansvar och driver förbättringar proaktivt
Kontakta e-acadmyhubs cyber security ansvarig Conny Isaksson, direkt via PM om du vill veta mer eller ansök.
Även egenföretagare/konsulter är varmt välkomna.
Vi intervjuar löpande - och söker omgående.
Tipsa gärna någon som passar för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: cv@e-academyhub.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Network Specialist Sundsvall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare e-academyhub AB
(org.nr 559238-2674)
852 32 SUNDSVALL Jobbnummer
9631993