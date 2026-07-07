.NET-utvecklare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-07
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Uppdragsbeskrivning
I det här uppdraget blir du en del av ett tvärfunktionellt och agilt produktteam där utveckling och drift (DevOps) går hand i hand. Som person förväntas du axla en mångsidig roll och enkelt röra dig mellan tekniska designdiskussioner, renodlad utveckling och löpande dialoger med produktägare, kollegor och ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Modern utveckling: Utveckla och modernisera mikrotjänster i en modern distribuerad arkitektur (.NET 9/10).
Arkitektur: Arbeta med händelsestyrd design (Event-driven architecture) och meddelandeköer för robust datakommunikation.
DevOps-livscykel: Bidra i hela livscykeln – från arkitektur och testdriven utveckling (TDD) till CI/CD-pipelines och containerbaserad drift.
Kultur & Samarbete: Samarbeta agilt, dela med dig av kunskap samt aktivt bidra till ett inkluderande arbetsklimat fyllt av psykologisk trygghet där problem löses bäst tillsammans.
Teknisk miljö
Kod & Arkitektur: C#, .NET (version 9/10), TDD, Microservices, Event-driven architecture, MassTransit
Runtime & Databaser: Kubernetes (OpenShift), MS SQL Server, RabbitMQ
CI/CD & Pipeline: GitHub, Jenkins, ArgoCD
Obligatoriska krav
Minst 3–4 års erfarenhet som utvecklare med inriktning mot .NET och C# (med fokus på de senaste versionerna).
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med större distribuerade system och mikrotjänster.
Minst 1 års erfarenhet av utveckling kopplat till betallösningar och transaktionsintensiva flöden.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i agila team där arbetsuppgifterna har innefattat både utveckling och drifthantering.
Dokumenterad vana av ett transparent arbetssätt där du är bekväm med att både ge och ta konstruktiv feedback för att bygga en god och inkluderande arbetsmiljö.
Meriterande krav
Mycket meriterande om du har arbetat med DevSecOps-processer samt säkerhetsstandarder enligt PCI-DSS-hantering.
Övrig info
Startdatum: 3/9-2026
Slutdatum: Långsiktigt konsultuppdrag
Omfattning: 100% (Heltid)
Arbetsform / Ort: Placeringsort Göteborg (eller enligt överenskommet hybridupplägg)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Konsultchef
Ali Akhan ali.akhan@quest.se Jobbnummer
9995479