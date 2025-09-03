.NET-utvecklare till kund i Örebro
Är du en lösningsorienterad .NET-utvecklare med flera års erfarenhet i ryggen? Vill du bli en del av ett engagerat team som ligger i framkant inom betalningsteknik? Vi söker dig som vill ta nästa kliv i karriären och arbeta med en plattform som stöttar både dagens och morgondagens betalflöden.
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning söker vi nu en systemutvecklare med fokus på .NET. I den här rollen får du möjlighet att bli en nyckelperson i ett engagerat utvecklingsteam som arbetar med att bygga och vidareutveckla en central plattform för verksamhetskritiska system.
Som .NET-utvecklare kommer du att spela en viktig roll i utvecklingen av robusta och skalbara mjukvarulösningar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att designa, implementera och underhålla applikationer som bidrar till att driva affären framåt. Rollen passar dig som har ett starkt eget driv, samtidigt som du uppskattar nära samarbete och kunskapsutbyte i team.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Rollen som .Net Utvecklare innebär att du kommer att arbeta med hela utvecklingscykeln, från koncept till driftsättning, med fokus på att leverera högkvalitativ kod och bidra till tekniska strategier.
• Delta i tekniska diskussioner med produktägare och andra nyckelpersoner
• Ta fram lösningsförslag baserade på affärsbehov
• Arbeta med systemdesign, implementation och kvalitetssäkring
• Göra uppskattningar av arbetsinsats och tidsåtgång
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet av utveckling i .NET och databashantering med SQL
• Har tidigare arbetat med meddelandebussar och köbaserade system, t.ex. Kafka eller IBM MQ
• Har förmåga att förstå och tolka föränderliga krav, samt anpassa tekniska lösningar därefter
• Har en god helhetsförståelse för hur IT och affär går hand i hand
• Har ett strukturerat arbetssätt och hög integritet - du är van att hantera information som kräver förtroende
Övrig information
• Bakgrundskontroll kommer att genomföra på slutkandidat innan anställning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
