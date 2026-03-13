.NET-utvecklare till Agio
2Complete AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om Agio
Agio är ett väletablerat svenskt IT-konsultbolag som grundades 2003 och i dag har kontor i både Stockholm, Luleå och Kiruna. De är experter på att skapa effektivare verksamhetsprocesser inom offentlig sektor och industri - där modern digitalisering, automation och AI står i centrum. Agio är särskilt starka inom ärende- och dokumenthantering, beslutsstöd, digital transformation och skräddarsydd systemutveckling. Med långsiktiga kundrelationer, hög kompetens och fokus på hållbar utveckling levererar de IT-lösningar som lyfter organisationer till nästa nivå.
Agio beskriver sig själva som en arbetsplats där kollegor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans - en kultur som kombinerar stark teknisk kompetens med omtanke, balans i livet och engagemang i varje leverans.
Vad vi erbjuder
Som utvecklare på Agio får du en trygg anställning samtidigt som du arbetar i strategiskt viktiga och utvecklande uppdrag hos Agios kunder. Vi erbjuder:
Stark trygghet med kollektivavtal, nära stöd från dina chefer och kollegor med långsiktiga uppdrag.
Tekniskt stimulerande miljöer: du får arbeta hos kunder som ligger i framkant inom automation, verksamhetskritiska IT-lösningar inom offentlig sektor och tung industri.
Kompetensutveckling som prioriteras: vi hjälper dig hitta rätt uppdrag och rätt väg framåt i karriären.
Balans och välmående: uppdrag hos en kund som värnar om hållbara arbetsliv och tydliga arbetsprocesser.
Vad tjänsten innebär
I rollen som .NET-utvecklare hos Agio kommer du att arbeta i verksamhetsnära projekt där IT-lösningarna skapar stor påverkan på kundens organisation. Du blir en viktig del av Agios tvärfunktionella team med utvecklare, teknikspecialister, testare och projektledare.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med nyutveckling och förbättring av befintliga system.
Bidra till moderna, hållbara lösningar med fokus på effektivisering, digitalisering och automation.
Ta ansvar för tekniska beslut, kvalitetsarbete och ett nära samarbete med kunder.
Verka i uppdrag som ofta inkluderar automatisering, datadrivna lösningar och AI-baserade förbättringar.
Exempel på tekniker som ofta används i Agios miljöer:
• NET, .NET Core, C#, ASP.NET
Microsoft SQL Server
DevOps/CI-CD
Mikrotjänster
Blazor, Vue eller React
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i konsultrollen och vill arbeta nära både teknik och verksamhet. Du är trygg i din kompetens, prestigelös och nyfiken på att bidra i projekt som gör skillnad.
Vi ser gärna att du har:
En akademisk examen inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av systemutveckling i .NET-miljöer.
Erfarenhet av agilt arbete och tvärfunktionella team.
God kommunikativ förmåga och intresse för kundkontakt.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Intresse för automation, AI eller verksamhetsnära digitalisering - något som är centralt hos Agio.
Som person är du lösningsorienterad, engagerad och värdesätter långsiktiga relationer - både med kollegor och kunder.
Vill du vara med och utveckla smarta IT-lösningar hos en ledande aktör inom offentlig sektor och digital transformation? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Agio Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se
9797908