.NET-Utvecklare | Cancerfonden

2026-02-13
Cancerfonden söker en erfaren fullstackutvecklare med tyngd inom backend som vill vara med och utveckla moderna, skalbara systemlösningar.
Rollen är placerad inom enheten Tech, data och affärsutveckling och innebär en nyckelposition i utvecklingen av webb- och affärssystem tillsammans med utvecklingsteamet. Miljön präglas av teknik, kvalitet och samarbete.
Om rollen:
Som fullstackutvecklare hos Cancerfonden kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av digitala tjänster och plattformar. Du kommer att arbeta med hela kedjan - från systemdesign och arkitektur till implementation och drift. Fokus ligger på backendutveckling i .NET-miljö, men det uppskattas om du gillar variation i arbetet och är intresserad av att utforska andra kodspråk då Cancerfonden har stödsystem skrivna i bland annat Ruby on Rails. Du kommer även att bidra till frontendlösningar vid behov som byggs i React och NextJS.
Du blir en del av ett team med stort ansvar och strategisk höjd, som har helhetsägarskap över lösningen - från idé till leverans och vidareutveckling. Teamet arbetar tätt ihop, med hög grad av självbestämmande och inflytande över teknikval, arkitektur och arbetssätt. Du rapporterar till Chef Tech, data och affärsutveckling
Cancerfonden söker dig som ser utvecklingsmöjligheter och är en innovativ och kreativ problemlösare. Du är strukturerad och självgående, sätter teamet och samarbete främst och delar med sig av sin kunskap. Du bör vara trygg med att ta ansvar och driva utvecklingen framåt tillsammans med teamet.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och förvalta applikationer byggda i bl.a. .NET och Ruby on Rails
Arbeta med SQL-databaser och säkerställa prestanda och dataintegritet
Designa och implementera systemintegrationer mellan interna och externa system
Arbeta i servicebaserad arkitektur och bidra till utvecklingen av den tekniska plattformen
Driva innovation, nyutveckling och förbättring baserat på verksamhetens behov
För att lyckas i rollen tror vi att du har god erfarenhet av:
Objektorienterade språk, exempelvis C#
SQL och databasutveckling
Cloud-plattformar (Azure, AWS)
Systemintegrationer och API:er
Servicebaserad arkitektur och mikrotjänster
Du erbjuds:
En modern teknisk miljö med stora utvecklingsmöjligheter
Ett team med stort ansvar, ägarskap och strategiskt inflytande
Möjlighet att påverka teknikval och arkitektur
Flexibelt arbetssätt - hybrid med möjlighet till två dagar remote per vecka
Engagerade kollegor och en kultur som präglas av tillit, ansvar och utveckling
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med placering på Cancerfondens huvudkontor i Stockholm. Urval och intervjuer sker efter storhelgerna. Vid frågor kontakta rekryterare Erik Larsson på erik.larsson@senterprise.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Cancerfonden:
Cancerfonden är en modern, snabbrörlig organisation med agilt arbetssätt och korta beslutsvägar. Organisationen arbetar tillsammans för att snabbare nå visionen - att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar Cancerfonden för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Cancerfonden grundades 1951 och är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning.
Om Senterprise Senterprise Sverige AB är ett ledande nischat IT-rekryteringsbolag med expertis inom rekrytering av erfarna systemutvecklare. Vi hjälper idag några av Sverige mest attraktiva arbetsgivare med IT-rekrytering, uthyrning av rekryteringskonsulter samt IT-konsulter.
