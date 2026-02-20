.NET-utvecklare (C#, Azure, SQL) till Halmstad!
2026-02-20
Vill du arbeta på ett trygg och stabilt företag med backend och .Net? Vill du förvalta och förbättra systemet för Intersolias kunder? Nu söker vi en .Net-utvecklare som vill bli en del av Intersolia i Halmstad!
Om Intersolia
Intersolia finns i flera städer och länder. För denna tjänst är det aktuellt i centrala Halmstad på deras kontor. Sedan starten 1999 har de kombinerat expertis och teknik för att erbjuda smarta digitala lösningar och rådgivning inom kemikaliesäkerhet och miljö. De hjälper deras kunder med att minska risker, uppnå miljö- och säkerhetsmål och säkerställa regelefterlevnad - allt med hjälp av deras smarta digitala verktyg. De erbjuder smarta digitala lösningar och AI-drivna verktyg som gör det enklare för kunder att tolka säkerhetsdatablad, följa lagkrav, minimera risker och samtidigt öka lönsamheten
Om rollen
Vi söker en .Net-utvecklare som vill bli en del av teamet hos Intersolia! Det är en snäll, trygg och stabil arbetsplats där du kommer trivas om du vill jobba med ett meningsfullt arbete. Deras produkt gör skillnad för säkerheten ute i olika verksamheter. I rollen som .Net-utvecklare innebär arbetet att förenkla, förbättra och förvalta deras system. Du kommer hjälpa till med helheten och uppgifter kan variera både i längd och komplexitet. Det är viktigt med skillsharing och att hjälpas åt i teamet. Intersolias produkt används av 100-tals kunder och du kommer bli en del av ett företag som ser positivt på AI-utveckling och ständigt arbetar med att använda det som ett arbetsredskap.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Arbeta med helheten för att systemet ska fungera felfritt nu och på sikt.
Arbeta med databaser (MS SQL).
Felsöka och detektivarbete, leta buggar och lösa teknisk problem.
Arbeta med kontinuerliga förbättringar.
Programmera i olika system och språk, främst C#, MS SQL, Visual Studio, T-SQL, Azure och .Net Framework
Som person trivs du med att jobba i ett team med kunniga utvecklare. Du är tålmodig och gillar att klura med samma problem som inte är självklart hur du ska lösa. Arbetet kräver både felsökning, tålamod och testning.
Skallkrav
Arbetserfarenhet av att jobba med förvaltning av applikationer och befintlig kod.
Arbetserfarenhet av .Net, C# och MS SQL.
Erfarenhet av GIT.
Svenska, flytande i tal & skrift
Meriterande
Linux, Java, Java Script, Front End.
Start: enl. ö.k./ASAP.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Halmstad.
Om Framtiden
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Intersolia. Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV på svenska. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos Intersolia i samband med ett programmeringstest. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
