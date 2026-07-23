.NET-utvecklare
Knightec Group Software and Cloud AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-23
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Därför är detta jobb för dig
Vi söker fler erfarna kollegor med kompetens inom C#/.NET som är nyfikna på rollen som konsult. Du vill arbeta i en miljö där teknik, människa och affär hänger ihop. Här finns utrymme att utvecklas både tekniskt och som konsult, i ett team där vi delar kunskap och stöttar varandra.
Hos oss får du:
Ett stort nätverk av kompetenta kollegor
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Jobba med intressanta kunder och långsiktiga uppdrag
Påverkan inom flera branscher som medtech, retail, finans och fordonPubliceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss erbjuder vi långsiktiga uppdrag, både ute hos kund och inhouse, med ett växande fokus på device-to-cloud-lösningar. Som konsult blir du en viktig del av antingen kundens team eller våra egna projektleveranser, där du bidrar med din tekniska kompetens och erfarenhet. Teknikstacken varierar beroende på uppdrag, men vi jobbar i regel med moderna ramverk och verktyg.
Exempel på arbetsuppgifter som konsult med spetskompetens inom .NET:
Designa och vidareutveckla moderna backendlösningar inom C#/.NET
Arbeta med containerteknik och molntjänster i Azure och/eller AWS
Ansvara för tekniska vägval, arkitektur och uppskattning av utvecklingsinsatser
Bidra till teamets kompetens genom erfarenhetsutbyte och teknisk coachningKvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken och trivs i en roll där du både får lära dig nytt och bidra med din egen erfarenhet. Du är trygg i din roll som utvecklare och vill vara en del av ett sammanhang där kvalitet, samarbete och personlig utveckling är i fokus.
Vi söker dig som:
Har minst fyra års erfarenhet av utveckling i C#/.NET
Har minst en kandidatexamen inom t.ex. datateknik, systemvetenskap eller liknande
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av:
Docker, Kubernetes eller molntjänster
DevOps-miljöer och CI/CD-flöden
Tidigare erfarenhet som konsult
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information
Detta är en heltidstjänst, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor kan förekomma till våra kunder i Göteborgsregionen. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victoria Olsson, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113320-2113022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
10009976