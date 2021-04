.Net utvecklare till växande bolag i centrala Stockholm - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Stockholm

Har du ett stort intresse för objektorienterad programmering och vill vara med i utvecklingen av CRM-system? Vi söker dig som brinner för programmering och vill utvecklas inom .Net! Tjänsten gäller en rekrytering direkt till företaget. Kom in med din ansökan idag för att vara med i processen!2021-04-01I rollen som .Net-utvecklare kommer du att utveckla och göra kundanpassningar av CRM-system till företag i varierande storlek och branscher. Du kommer till en början att sitta in- house för att på sikt sitta ca 1-2 dagar hos kund och koda mot specifika projekt. Övrig tid är till för möten för att lära sig mer om hur man utvecklar system. Du kommer att jobba i flertal projekt samtidigt och jobba parallellt tillsammans med dina kollegor. När du sitter ute hos kund kommer du samarbeta med kundernas systemägare och utvecklare för att kooperativt och innovativt skapa den smartaste lösningen till kunden. Det är därför viktigt att du trivs med sociala sammanhang och är utåtriktad, eftersom att rollen även innebär merförsäljning av företagets tjänster.Exempel på tekniker du kommer arbeta med är, .Net, C#, HTML, JavaScript och vi ser gärna att du arbetat med hemsidor tidigare men nu vill programmera.Vår kund har lång erfarenhet av CRM-system och kundvård och är i dagsläget placerade i Göteborg och Stockholm. De arbetar både med stora och små kunder där de är med och driver och utvecklar deras kunders system där information om sälj, kundservice och marknad hanteras. Vår kund arbetar också med analys av detta i form av Business Intelligence.Detta är ett mindre bolag i stor tillväxtfas där du som .Net-utvecklare erbjuds stor frihet och många utvecklingsmöjligheter. Mer information om kundföretaget ges vid intervjutillfälle.Är du vår kunds nästa .Net-utvecklare?För att vara aktuell ser vi att du:Har en utbildning inom datateknik (YH, högskole-, civilingenjör).Frontend: HTML och JavaScriptBackend: Microsoft, .Net C#Kommunicerar flytande på svenska och engelska.Har praktisk erfarenhet i form av till exempel praktik, sommarjobb och/eller hobbyprojekt.Det är meriterande om du:Har kunskaper inom databaser (SQL)Övriga programmeringsspråkHar kunskap inom JQueryTidigare arbetslivserfarenhet med anknytning till CRM- system (Kundservice och support)Som person är du drivande och vill komma framåt i projekt. Du har ett stort intresse av data/ teknik och programmering. Du ser dig själv som en självständig person som vet hur man prioriterar och arbetar effektivt. Du tycker det är roligt med kundkontakt och vill arbeta i en social och kreativ miljö.Framtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlacering: Centrala StockholmOmfattning: Heltid, tillsvidareUrval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Vi rekommenderar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.Sista dag att ansöka är 2021-05-01