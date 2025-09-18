.Net utvecklare till Quest Consulting!
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren .NET utvecklare/Solution lead som kan förvalta och vidareutveckla kunds applikationer för CRM med integrationer mot adobe campaign och källsystsem. Rollen innebär kontakt med verksamhet/affären för kravställning och vidarutveckling av de tjänster vi börjat lansera i de länder vi finns idag. Vi ser att det är en perosn som är ledande kan coacha och bygga ett team med med fokus på försäljning /marknadsföring.
Just nu fokuserar kunden extra mycket på att:
Utveckla och vidareutveckla kundens molnbaserade .NET-lösningar i Azure
Skapa och underhålla micro frontends med React
Arbeta med integrationer och moderna arkitekturmönster
Automatisera processer och bygga CI/CD-flöden
Containerisera och driftsätta applikationer i OpenShift
Skriva och underhålla Infrastructure as Code med Bicep
Säkerställa hög kodkvalitet genom testdriven utveckling
Kontinuerligt förbättra mjukvaruarkitektur
Kvalifikationer:
Har djup erfarenhet av .NET-utveckling i Azure-miljö
Är skicklig på att bygga moderna användargränssnitt med React
Har god förståelse för integrationsmönster (synkrona/asynkrona) och distribuerade system
Är van vid containerisering och deployment i OpenShift eller liknande miljöer
Arbetar enligt testdrivna principer och gillar kvalitet
Har erfarenhet av att bygga och optimera CI/CD-pipelines samt Infrastructure as Code (gärna med Bicep)
Känner till och kan tillämpa moderna designmönster, CQRS, event sourcing och resilienta integrationsmönster (t.ex. saga pattern, outbox/inbox)
Motiveras av att dela din kunskap och bidra till teamets gemensamma utveckling
Meriterande:
Försäkringskunskap - Förståelse för försäkringsverksamhets behov av följsamhet mot regelverk
