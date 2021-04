.Net utvecklare till prisad fullservicebyrå - Awave AB - Elektronikjobb i Stockholm

Awave AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-09Är du en erfaren .NET-utvecklare som uppskattar en bra utmaning? Vi söker dig som gillar problemlösning, vill växa med bolaget och dyka in i en mängd spännande projekt samt vara med och utveckla vårt eget ACMS.Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?Vi är fullservicebyrån med stort engagemang och ett stort intresse för att bygga innovativa, digitala lösningar.Som kollega till oss på Awave blir du en del av ett kreativt och socialt team med nära till skratt, stark kompetens och ett stort engagemang för det vi gör. Hos oss är det viktigt att just din personlighet, dina intressen och tankar får ta plats i teamet och att det är högt i tak för alla.Vi är en öppen och modern webbyrå där vi värdesätter teamwork, kunskapsutbyte, att lära sig ny teknik och att få vara precis den man är. Awave är fullservicebyrån som tar kunden ifrån idé till färdig produktion. Vi besitter kunskap inom flera affärsområden som levererar rätt kompetens hela vägen. Sammanlagt är vi ca 55 medarbetare med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Riga.Vi förstår vikten av att hylla det arbete vi gör, därför blev Awave utsedd till Årets byrå 2019 av Regi som baseras på kundnöjdhet, samt även nationella vinnare i sin kategori i European Business Awards 2019 vilket vi ser som kvitton på att vi kan det vi gör och att glada medarbetare kan åstadkomma precis vad som helst. Inte nog med det vann vi även Publishingpriset i vår kategori förra året.En självklarhet för oss är att våra medarbetare ständigt får chans att fördjupa sig inom det digitala landskapet och utvecklas. Viktigt för oss är också att du som del i vårt team har chansen att forma din egen roll utefter vad dina bästa kunskaper är.Läs mer om hur det är att jobba hos oss här https://www.awave.se/jobba-hos-oss/ Vem är du?Du är nyfiken, driven och arbetar hela tiden för att vi tillsammans kontinuerligt levererar projekt. Du måste vara intresserad av att lära dig mer inom ditt kompetensområde och kunna förmedla dina kunskaper vidare. Du vill utvecklas i din roll som .NET-utvecklare och ser en begränsning som en början till en ny möjlighet!Vi ser att du:Har minst ett par års arbetslivserfarenhet av .NET-utvecklingÄr van vid GIT, SQL, Integrationer med Rest och webbutvecklingSer storheten i att arbeta i team med utvecklareBrinner för att skapa en möjlighet av en begränsningGillar att arbeta metodiskt och struktureratStort plus om du kan React, .Net Core, Umbraco eller EpiserverOm detta känns som en fullträff så är du välkommen att ansöka redan idag till join@awave.com , intervjuer sker löpande.Har du frågor eller vill du veta mer om tjänsten, kontakta Ida Beckman på ida.beckman@awave.com 2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-05-09Awave ABYnglingagatan 2 1 TR11347 Stockholm5680283