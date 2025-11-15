.Net utvecklare inom Robotik!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Academic Work söker en erfaren .NET-utvecklare till en spännande roll i Mölndal. Jobba med världsledande mjukvara, RobotStudio, för simulering och digitala tvillingar. Sök nu och forma framtidens automation hos vår kund!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en del av en global utvecklingsorganisation. I Mölndal är fokus på att utveckla RobotStudio - verktyg för programmering, modellering och simulering av industrirobotar. Du kommer att bli en del av ett team som arbetar med att utveckla framtidens digitala lösningar inom robotik, tillsammans med kollegor i hela världen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
I den här rollen bidrar du till utvecklingen och underhållet av RobotStudio. Ditt arbete innebär att bygga verktyg som förbättrar digitala tvillingars precision, felsöka och optimera system samt driva utvecklingen med de senaste .NET-teknikerna.
• Utveckla och underhålla avancerade mjukvaruverktyg för robotprogrammering och simulering
• Bygga lösningar som förbättrar digital twin-teknologi och användarupplevelse
• Felsöka, optimera och säkerställa hög systemprestanda
• Hålla dig uppdaterad kring de senaste teknikerna inom .NET och molntjänster
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning (Kandidat/Master) inom Datateknik, Mekatronik, eller liknande, med fokus på mjukvara.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av full stack-utveckling, inklusive molntjänster.
• Gedigen kunskap om .NET-ramverket
• Erfarenhet av, JavaScript, Angular, Azure och Kubernetes
• Är flytande i engelska i tal och skrift, svenska är meriterande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målinriktad
• Organiserad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9606524